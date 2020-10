Among Us : quel est ce jeu qui est sur toutes les lèvres?

Depuis des mois, des mèmes montrant de petits personnages vêtus d’une combinaison spatiale colorée pullulent sur les fils de réseaux sociaux de nombre d’internautes. Ce sont les protagonistes du jeu vidéo multijoueur Among Us, qui connaît une fulgurante montée en popularité, surtout auprès des moins de 30 ans.

Le Loups-garous des temps modernes

Les joueurs et joueuses, qui prennent la forme de ces petits personnages, font partie d’un équipage qui doit accomplir des tâches pour garder son vaisseau spatial en un morceau et revenir sur Terre sain et sauf. Le hic : une personne (ou parfois plusieurs) à bord est en réalité un extraterrestre parasite qui veut éliminer toute vie dans le vaisseau et le saboter celui-ci avant qu’il n’arrive à destination.

Un peu à la manière du populaire jeu de déduction Loups-garous, les joueurs et les joueuses doivent mettre le grappin sur le personnage imposteur. Mais à la différence du jeu de cartes, les membres de l’équipage peuvent clavarder ensemble et faire part de leurs suspicions lorsqu’un décès survient.

Une nouvelle popularité

Bien que lancé en 2018 par le développeur InnerSloth, ce n’est qu’en septembre dernier que la popularité de Among Us a explosé. Téléchargé plus de 86 millions de fois et comptant quelque 3,4 millions d’abonnements sur Twitch, il a connu un boom que plusieurs attribuent aux instavidéastes les plus suivis de Twitch. Les Pewdiepie, Shroud, Sodapoppin et Ninja de ce monde ont activé leur caméra plusieurs fois pour débusquer l’individu parasitaire.

Le confinement a également eu son rôle à jouer. Le jeu, qui se veut à la fois convivial et rassembleur, peut réunir de 4 à 10 personnes, soit des proches, soit des personnes inconnues connectées en ligne. Among Us est aussi abordable : il coûte 5,69 $ sur Steam ou itch.io pour la version PC et il est offert gratuitement sur les téléphones intelligents (iOS et Android).

La congressiste Alexandria Ocasio-Cortez a joué au jeu vidéo «Among Us» sur Twitch mardi soir. Photo : Capture d'écran de Twitch

La récente présence sur Twitch de l’élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui a combattu les parasites d’Among Us pendant plus de 3 h 30 avec sa collègue Ilhan Omar et d’autres instavidéastes, est venue cristalliser cette tendance. La vidéo a été vue par quelque 5 millions de personnes depuis sa diffusion mardi soir.

La société d’édition d’Among Us avait prévu lancer une suite au jeu, mais a changé d’avis devant la hausse des téléchargements. Les ajouts prévus pour sa nouvelle mouture, dont un niveau supplémentaire, seront plutôt intégrés au jeu existant. InnerSloth demeure toutefois discrète sur le moment où la mise à jour sera déployée.