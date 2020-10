Inscriptions pour les cliniques de vaccination à Ottawa et en Outaouais

Il est maintenant possible de prendre un rendez-vous pour se faire vacciner contre la grippe à Ottawa. Les inscriptions en ligne et par téléphone pour les six cliniques de vaccination saisonnières ont commencé ce jeudi matin. Les cliniques pourront vacciner jusqu’à 1500 personnes par jour et seront ouvertes dès le 29 octobre.

Toute personne âgée de six mois et plus peut aussi recevoir le vaccin auprès de son médecin de famille. C’est d’ailleurs l’option la plus encouragée par la santé publique. Plusieurs pharmacies offrent ce service, mais seulement pour les personnes de cinq ans et plus.

L'agence municipale de santé publique espère immuniser jusqu'à 70% de la population. Elle s'attend à une demande particulièrement élevée cette année en raison de la pandémie de la COVID 19.

Le médecin adjoint en santé publique le Dr Trevor Arnason a encouragé la population à se faire vacciner, lors d'un point de presse: que ce soit pour vous protéger, protéger un être cher ou ceux qui sont le plus à risque dans notre communauté. Je vous encourage à trouver votre raison de vous faire vacciner contre la grippe cette saison ajoute-t-il.

Le Dr Arnason a rappelé également que les symptômes de la grippe et de la COVID-19 sont très similaires. Dans ce contexte, toute personne qui présente des symptômes de grippe devrait subir un test de dépistage de la COVID-19.

Il souligne par ailleurs que les mesures de prévention contre la COVID-19, comme le port du masque et la distanciation physique, permettront de limiter la propagation de l'influenza.

La vaccination contre la grippe en Outaouais débute le premier novembre

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais invite les gens à planifier un rendez-vous avec un professionnel de la santé (pharmaciens, médecins, infirmières, etc.) pour se faire vacciner contre la grippe cette année.

Toutefois, si cette option est impossible la santé publique recommande de prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne auprès du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Clientèle ciblée pour la vaccination gratuite en Outaouais les personnes de 6 mois et plus vivant avec certaines maladies chroniques; les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques durant leur grossesse et celles en bonne santé durant les deuxième et troisième trimestres de leur grossesse; les personnes âgées de 75 ans et plus; les proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou d’une personne à risque élevé d'hospitalisation ou de décès; les aidants naturels d'une personne à risque; les travailleurs de la santé, particulièrement ceux qui donnent des soins directs aux patients. Pour prendre rendez-vous: Clicsante.ca ou par téléphone aux numéros 819 966-6277 ou 1 844 351-6277

Il y a cependant des délais pour obtenir un rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) . Les prochaines plages disponibles sont en février 2021. La santé publique explique le temps d'attente pour un rendez-vous découle de la difficulté à trouver de la main-d’oeuvre.

Le nombre de cas augmente dans la région (archives) Photo : Radio-Canada

32 nouveaux cas en Outaouais

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais enregistre 32 nouvelles infections à la COVID-19 sur son territoire. Il s’agit d’une douzaine d’infections supplémentaires par rapport à hier.

Depuis le début de la pandémie, 2163 personnes ont contracté le virus en Outaouais.

Par ailleurs, l'éclosion de coronavirus est toujours en cours au centre de détention de Hull. Jusqu'à présent, 22 détenus ont subi un test de dépistage. Six d'entre eux ont reçu un résultat positif. La propagation du virus touche aussi les employés du centre de détention. Deux travailleurs sont contaminés.

70 nouveaux cas à Ottawa

Jeudi, Santé publique Ottawa (SPO) fait état de 70 nouveaux cas dans son bilan pour un total de 6,296 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Les autorités de la santé publique déplorent un décès supplémentaire causé par la COVID-19. C'est le cinquième décès à survenir en 2 jours à Ottawa.

Deux nouvelles éclosions s'ajoutent également dans le milieu scolaire soit une à l'École élémentaire catholique Montfort et une autre à l’École Secondaire Catholique All Saints.

6 nouveaux cas dans l'est ontarien

Le Bureau de la santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte six cas supplémentaires. Le bilan des décès demeure inchangé avec 14 pour l’ensemble du territoire.

Le BSEO indique qu'il y a maintenant 29 cas actifs, dont 16 résidents et 13 employés, à la Résidence Prescott et Russell.