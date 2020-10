Caserne Kapyong dans le quartier de Tuxedo : un plan final à l'écoute des résidents

Le plan final du réaménagement de l’ancienne caserne Kapyong a été dévoilé jeudi. Après des consultations avec les riverains, le nouveau plan intègre plus de parcs et d’aménagements pour le transport actif.

Les commentaires demandaient l’intégration de plus d’espaces verts et des aménagements pour diverses options de transports, comme les bus, les vélos ou les piétons, explique le PDG de Treaty One Development Corporation, Whelan Sutherland.

Son entreprise est l'une des deux à se partager le terrain à construire.

Plus d'espaces verts et ouverts utilisables ont été ajoutés au projet du site, ainsi que des sentiers pédestres et cyclables qui relient le réseau de transport actif de Winnipeg.

Certains logements ont été ajustés, passant de densité moyenne à faible, en fonction des commentaires des voisins des maisons unifamiliales du quartier Tuxedo.

Enfin un campus culturel a été ajouté pour installer des éléments d'art public et des aménagements qui reflètent les cultures et l'histoire relatives au Traité No 1.

Un fort retour des gens consultés

Le plan initial a été amendé après avoir reçu des retours de la part de milliers de Winnipégois.

Ce niveau d’engagement est formidable! , s’exclame Chris Elkey qui travaille pour Canada Lands, une entreprise de la Couronne qui est responsable du développement d’environ 20 hectares sur les 64 du site qui longe le boulevard Kenaston.

Le reste de la zone militaire abandonnée est réaménagée par Treaty 1 Development Corporation au nom de sept Premières Nations du Traité numéro 1 qui ont officiellement récupéré le site en août 2019, après des années de procédures judiciaires.

Des ébauches présentées l’an dernier montraient un mélange d’aménagements commerciaux et résidentiels, ainsi qu’un complexe sportif, un hôtel, un centre des congrès et une station-service.

Des consultations ont ensuite eu lieu auprès de Premières Nations. La réponse a été extraordinaire , assure Chris Elkey.

74 % d’approbation

Les résultats indiquaient un fort soutien pour le projet proposé avec 74 % des personnes interrogées qui estimaient que le plan allait dans la bonne direction. Seuls 3 % n’étaient pas d’accord.

Ce qui est le plus frappant, c’est la consistance dans les opinions exprimées, dit Whelan Sutherland, le PDG de Treaty One Development Corporation.

La priorité numéro un des participants, c’est qu’ils veulent qu’on créer une communauté qui soit bien intégrée avec les quartiers aux alentours.

Les équipes techniques créeront maintenant des plans de transport, d'eaux pluviales et d'eaux usées à inclure dans le plan directeur du site, qui sera ensuite envoyé pour examen à la Ville de Winnipeg.