256 cas de COVID-19 et 9 décès dans la grande région de Québec

Sur la vingtaine de nouveaux décès confirmés au Québec, près de la moitié sont dans ces régions, soit 7 dans la Capitale-Nationale et 2 en Chaudière-Appalaches.

Plus de cas chez Olymel?

Les chiffres quotidiens en Chaudière-Appalaches continuent d'être plombés par une importante éclosion à l'usine d'Olymel de Vallée-Jonction, où 54 cas ont été confirmés jusqu'à présent. Le bilan pourrait s'alourdir puisqu'encore une soixantaine d'employés attendent leur résultat de test.

Le maire de Vallée-Jonction Réal Bisson indique qu’il est toujours inquiétant de voir ce genre de situation se produire dans la communauté.

Quant à la possible fermeture temporaire de l’usine, suggérée par le syndicat, Réal Bisson indique vouloir laisser les personnes compétentes, soit la santé publique, la CNESST et les dirigeants de l’entreprise, prendre la décision.

Il appelle toutefois sa population à continuer les efforts. Plus il va y avoir de mesures, plus on va respecter ce qui est proposé par le gouvernement, par la santé publique, plus peut-être on va en sortir vite .

Avec la collaboration de Kassandra Nadeau Lamarche