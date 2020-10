COVID-19 : 22 nouveaux cas en Gaspésie

À elle seule, la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure rapporte 15 nouveaux cas de COVID-19. Cinq autres sont enregistrés dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé, et deux dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indique par ailleurs qu'un cas a été soustrait du bilan de la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, puisqu'il s'agissait d'un doublon.

Il y a présentement 221 cas actifs de COVID-19 dans la région, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 342 cas (-1)

Bonaventure : 211 cas (+15)

Rocher-Percé : 115 cas (+5)

Côte-de-Gaspé : 66 cas (+2)

Haute-Gaspésie : 12 cas

Îles-de-la-Madeleine : 26 cas

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte que 528 personnes sont maintenant considérées guéries de la maladie, soit six de plus que mercredi. De plus, le nombre d'hospitalisations en lien avec le virus a diminué, passant de 14 à 12 personnes hospitalisées.

Aucun nouveau décès n'est rapporté jeudi; la région déplore toujours 23 décès attribués à la COVID-19.

Au Québec, la santé publique fait état de 1033 nouveaux cas de COVID-19, de 20 décès et d'une baisse de 12 hospitalisations.