Musée de la civilisation : le bilan positif d'un PDG ambitieux

L'heure est au bilan pour le PDG du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche. Arrivé en poste il y a cinq ans, il a implanté le virage numérique de l'institution culturelle et présenté l'exposition la plus populaire de l'histoire du musée.

Pour lui, la pandémie est un défi parmi tant d'autres.

Moi, je vois la situation actuelle comme une occasion de regarder vers l'avenir et de focaliser sur nos grands projets , lance avec optimisme Stephan La Roche.

Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation Photo : Radio-Canada / Stéphane Audet, Icône

Trois expositions en 2021

Pour les prochaines années de grandes expositions internationales sont prévues à la programmation du Musée dont Pompéi. Cité immortelle, en novembre 2021.

À cela, s’ajoutera en juin 2021, l’exposition Ô Merde. Un sujet inédit et très audacieux, qui sera abordé de façon innovante et enrichissante. Un sujet qui va porter sur ce que ça dit , dit en riant le PDG du musée.

L'exposition «Pompéi. Cité immortelle», sera présentée du 18 novembre 2021 au 11 septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Tempora

Stéphan La Roche ne révèle pas tout encore concernant la saison estivale.

Une photo de l'exposition qui sera présentée au Musée de la civilisation à l'été 2021 Photo : Radio-Canada / Museo Nacional de Arqueologia y Etnologia, Guatemala

On aura l'été prochain une grande exposition d'envergure internationale qui va porter sur une civilisation pas disparue, mais méconnue. Une civilisation d'Amérique latine. Je n'en dis pas plus, on va annoncer dans les prochaines semaines , dit-i, en souriant.

Le succès d'Hergé

Une réalisation dont M. La Roche est particulièrement fier, c'est l'exposition Hergé qui a enregistré un peu plus de 420 000 entrées en cinq mois. C'est un record d'achalandage pour le Musée de la civilisation. Tout cela avait été possible grâce à des démarches personnelles de Stéphan La Roche auprès de Moulinsart, gardien de l’oeuvre de Hergé.

Visite l'exposition «Hergé à Québec» Photo : Radio-Canada

Le virage numérique

Le virage numérique est une réalisation incontournable du mandat de Stéphan La Roche.

Depuis qu'il est à la barre du musée, il y a eu la création du laboratoire d’expérimentation MLab Creaform, la mise en ligne de l’ensemble des collections, la réalisation de l'application Mon MCQ, ainsi que l'inauguration de l’exposition sur la révolution numérique La Tête dans le nuage.

Depuis le début de la pandémie, on peut aussi consulter le site Une heure au Musée (Nouvelle fenêtre) .

Le nouveau site internet regroupe non seulement l’offre numérique du Musée de la civilisation, mais de plusieurs autres institutions culturelles du Québec.

Le mandat de Stéphan La Roche au Musée de la civilisation a été renouvelé jusqu'en 2024.