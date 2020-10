Insatisfait des réponses obtenues de la part de la direction de quatre CHSLD du Québec aux prises avec une éclosion majeure, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a ordonné jeudi l'envoi d'équipes spécialisées en contrôle et en prévention des infections (SWAT) dans ces établissements.

Dans la Capitale-Nationale, la situation au CHSLD du Fargy est jugée chaotique. Le SWATéquipes spécialisées en contrôle et en prévention des infections doit notamment vérifier si tous les protocoles ont été respectés.

Selon le plus récent bilan public, 69 % des résidents de l'établissement ont contracté la maladie, soit 38 cas. Cinq décès sont survenus au cours des derniers jours.

Vétuste

Le président du Syndicat des travailleurs du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Richard Boissinot, apporte déjà quelques éléments de réponses. Pour lui, la vétusté des lieux et le manque de personnel seraient en cause.

Il est vétuste, oui, et ce, même si on a mis un peu de peinture. Le confinement des travailleurs sur les étages fait que c’est problématique aussi. Je pense que c’est toutes ces conditions-là.

Fargy, et quelques autres endroits dans le CIUSSS, c’est une tempête parfaite pour que ça n'aille pas bien. Richard Boissinot, président du Syndicat des travailleurs du CIUSSS de la Capitale

Pénurie de main-d'oeuvre

Patricia Lajoie, présidente de la section Capitale-Nationale de la Fédération des infirmières du Québec ( FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec ), pense également que la pénurie de main-d’œuvre explique en partie la situation dramatique dans ce CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Vieux-Beauport.

Des fois quand il manque de personnel, on fait les choses un peu plus vite et on est peut-être un peu moins vigilant. Si j’étais en train d’enlever mes équipements ou de les changer entre deux patients et que quelqu’un est en train de tomber, ça se peut que dans l’urgence d’agir, je ne pense pas par exemple à finaliser de mettre mes gants parce que la situation l’exige , illustre-t-elle.

C’est vraiment l’enquête qui va révéler ce qui n’a pas fonctionné. Patricia Lajoie, présidente de la section Capitale-Nationale de la Fédération des infirmières du Québec

Manque de rigueur

Appelée à réagir, la chef de l’opposition officielle à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade, dénonce pour sa part le manque de rigueur du gouvernement depuis le début de la pandémie.

La semaine passée, on a franchi le cap des 6000 morts au Québec. Je ne conçois pas qu’au Québec, nous sommes en train de vivre un moment aussi difficile avec autant d’impact, qui va avoir des impacts sur les décennies à venir, et que nous ne sommes pas capables de faire la lumière sur ce qui s’est passé , déplore Mme Anglade.

Les équipes SWAT ont déjà été mises à contribution lors des éclosions aux hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache, cet été. Elles avaient permis de resserrer les mesures en place.