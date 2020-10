Parité au C. A. de la chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat-Mak-Mani-Utenam

Quatre nouvelles administratrices ont été nommées, en plus des cinq administrateurs et des deux administratrices qui ont été réélus.

Les femmes sont donc plus nombreuses que les hommes à faire partie du conseil d'administration.

La directrice générale de l'organisme, Jessica Belisle, espère que cela permettra de réduire les préjugés entourant la présence de femmes dans les chambres de commerce.

Des fois quand on parle à des gens qui ne connaissent pas les chambres de commerce, ils croient que c'est un boy's club, que souvent ce sont des hommes, même à cravate avec un cigare, si on veut vraiment pousser l'image , indique-t-elle.

L'activité économique, elle est autant représentée par des femmes que par des hommes. Jessica Belisle, directrice générale de la CCSIUM

Jessica Belisle, directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat-Mak-Mani-Utenam (archives) Photo : Jessica Belisle

Rassembler les communautés autochtones et allochtones

La CCSIUMChambre des commerce de Sept-Îles-Uashat-mak-Mani-Utenam attire également l’attention pour avoir regroupé au sein du même organisme les gens d'affaires de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam et ceux de la ville de Sept-Îles.

Elle se retrouve ainsi finaliste du concours annuel de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), dans la catégorie Projet innovant .

Pour l’une des administratrices, Kateri Jourdain, ce rapprochement allait de soi. Elle pense que c’est d’ailleurs la première fois qu’une chambre de commerce rassemble de cette façon des communautés autochtones et allochtones.

On le croit et on le sait : au-delà de nos croyances de rassembler une communauté autochtone et des gens d’affaires d’une ville, de se rassembler ensemble sous une même organisation, c’est une première au Québec et au Canada, ça n’existe pas ailleurs , dit avec fierté la femme d’affaire innue.

Kateri Jourdain espère que la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat-Mak-Mani-Utenam servira d’exemple pour d’autres organismes au Québec et au pays.

On veut aussi que ça fasse écho, que cela fasse naître d’autre initiative de ce genre, pour qu’on travaille ensemble et c’est tellement d’actualité aussi de se donner la main et d’avancer ensemble. Kateri Jourdain, administratrice

Malgré la pandémie de COVID-19, la CCSIUMChambre des commerce de Sept-Îles-Uashat-mak-Mani-Utenam présente un bon bilan financier avec 30 000 $ en surplus.

Le nouveau conseil d'administration souhaite pour la prochaine année attirer plus de membres ainsi que d'aider davantage ses membres issus des communautés autochtones.