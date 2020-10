Le Manitoba s'inspire du Tennessee pour financer ses établissements postsecondaires

Le président et vice-recteur de l'Université du Manitoba, Michael Benarroch, souligne que le premier ministre l’a rencontré en septembre pour lui indiquer que le Manitoba explorait l’idée de suivre l'exemple du Tennessee.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a indiqué à l'administration de l'Université du Manitoba qu'il aimait l'approche du Tennessee en matière de financement postsecondaire. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Au cours de la dernière année, le gouvernement progressiste-conservateur du Manitoba a mentionné à plusieurs reprises qu'il souhaitait adapter les universités et les collèges pour mieux répondre aux besoins du marché du travail, sans toutefois détailler davantage.

Depuis que le Tennessee a développé son modèle de financement en 1979, un grand nombre d'États américains ont développé des modèles semblables basés sur le rendement plutôt que sur le nombre d'inscriptions.

Selon un document d'État (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) , le Tennessee fonde environ 83 % de son allocation de financement postsecondaire sur un ensemble de résultats pondérés et de normes de qualité , et 17 % sur des coûts fixes.

L’essentiel du financement est basé sur des résultats tels que les taux d'obtention de diplôme, le nombre de diplômes décernés, le nombre d'heures de crédit obtenues et les certificats et diplômes délivrés pour 100 étudiants à temps plein. Les écoles les moins performantes reçoivent une subvention moins importante.

MacGregor Obergfell a étudié l'approche du Tennessee tout en travaillant pour le New America, un groupe de réflexion sur les politiques publiques.

Cela peut fonctionner, mais vous devez faire très attention à la façon dont vous le développez , prévient-il en entretien téléphonique depuis Washington, DC.

Il explique que bien que le modèle soit une incitation à obtenir plus de diplômes, certains étudiants pourraient être laissés pour compte.

Alors que certains de ces modèles de financement basés sur la performance sont bien intentionnés, s'ils ne sont pas mis en place d'une manière qui garantit que l'établissement est toujours un lieu qui accepte les étudiants et est là pour les aider à réussir, de l'inscription à l'obtention du diplôme, ils peuvent en fait être contre-productifs , soutient MacGregor Obergfell.

Priorité aux étudiants défavorisés

Le modèle de financement du Tennessee a évolué depuis 1979, en partie pour répondre à ce genre de situation.

La formule de financement est révisée tous les cinq ans et une prime est désormais accordée à l'avancement des étudiants issus de milieux défavorisés. De plus, les établissements peuvent juger certains paramètres comme étant plus précieux, selon leurs priorités.

Le modèle de financement est également aidé par une série d'initiatives visant à encourager les inscriptions, explique MacGregor Obergfell, qui donne en exemple le fait que des résidents peuvent parfois fréquenter un collège communautaire ou technique gratuitement.

MacGregor Obergfell croit nécessaire qu’un modèle basé sur les résultats doit être intégré à d'autres programmes conçus pour améliorer l'accès pour les étudiants.

Michael Benarroch est devenu président et vice-recteur de l'Université du Manitoba en novembre 2019. Photo : Alia Youssef/Université du Manitoba

Le président et vice-recteur de l'Université du Manitoba reconnaît l'inquiétude suscitée par un nouveau modèle de financement, mais il pense que cela peut aider.

Chaque fois qu’un changement se produit, il y a de l'inquiétude. Je crois que nous pouvons travailler sur un système qui minimise les risques pour les institutions. Michael Benarroch, président et vice-recteur de l'Université du Manitoba

Le gouvernement manitobain examine également des modèles de financement en Alberta et en Ontario, des exemples qui n’ont pas encore fait leurs preuves puisqu’ils n'ont pas encore été mis en œuvre en raison de la pandémie.

Le modèle de financement du Tennessee a été établi dans les années 1970 pour financer les établissements en fonction de la performance plutôt que du nombre d'inscriptions, et il inclut des mesures faciles à comprendre qui capturent le caractère unique de chaque établissement et un comité externe examine le tout pour s'assurer que les mesures sont justes et efficaces , précise une déclaration écrite de la province, qui confirme que le gouvernement du Manitoba consultera les universités et les collèges avant d'aller de l'avant avec un plan.

Avec les informations d’Ian Froese