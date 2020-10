48 associations étudiantes unies contre GNL Québec et Gazoduq

Une cinquantaine d’associations étudiantes à travers le Québec unissent leur voix pour demander l’arrêt immédiat du projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec à Saguenay et le projet de construction d’une conduite de gaz de 782 km de Gazoduq.

Ces associations représentent environ 300 000 étudiants de cégeps et d’universités. Elles ont adopté cette position lors d’assemblées générales, craignant notamment les répercussions sur le trafic maritime dans le fjord du Saguenay et la hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Rappelons que GNL Québec veut liquéfier 11 millions de tonnes de gaz naturel en provenance de l’Ouest canadien et l’exporter sur les marchés étrangers.

Mobilisation importante

Selon la Coalition Fjord, il s'agit de la plus grande mobilisation d’associations étudiantes depuis la grève de 2012 et le mouvement des carrés rouges.

Le co-porte-parole de l’organisme environnemental, Adrien Guibert-Barthez, espère que le gouvernement du Québec tiendra compte de l’opinion de ces jeunes.

C’est un message qui doit être pris au sérieux étant donné que ce sont les étudiants qui vont avoir à vivre avec les impacts de ces projets. Adrien Guibert-Barthez, co-porte-parole, Coalition Fjord

Adrien Guibert-Barthez croit que les projets de GNL Québec et de Gazoduq devraient occuper davantage l'espace médiatique. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Selon Adrien Guibert-Barthez, il serait même possible de voir les étudiants descendre dans les rues pour manifester leur opposition. Toutefois, rien de concret n’est encore ficelé.

Du même souffle, les associations étudiantes dénoncent aussi le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) et qualifient de mascarade la première séance de consultation menée plus tôt cet automne. Elles déplorent entre autres le manque d’experts indépendants et la grande place accordée à l’argumentaire de GNL Québec.