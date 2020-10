Vaste opération antidrogue dans les Laurentides

Plus de 80 policiers et enquêteurs mènent sept perquisitions dans des résidences et des véhicules sur les territoires de Saint-Jérôme et Sainte-Adèle.

Selon nos informations, plusieurs arrestations ont aussi eu lieu. Les suspects devraient comparaître vendredi au palais de justice de Saint-Jérôme.

L’opération est menée par le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, en collaboration avec des policiers de l’Escouade régionale mixte de la Rive-Nord de la Sûreté du Québec.

La police de Saint-Jérôme dit que l’enquête a été ouverte en raison de diverses informations en lien avec le trafic de stupéfiants, la possession d’armes et des invasions de domicile qui ont eu lieu ces derniers mois.

Plus de détails à venir.