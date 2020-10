Cours en ligne : le Conseil public anglais de Toronto n'accepte plus d'élèves

Le TDSBToronto District School Board , qui a déjà réaffecté des centaines d'enseignants aux cours en ligne, affirme qu'il serait « intenable » d'augmenter à nouveau les effectifs de son école virtuelle pour accueillir plus d'élèves.

Plus de 18 000 élèves du secondaire du Conseil s'étaient inscrits aux cours en ligne en septembre et des centaines d'autres ont signalé depuis qu'ils voudraient eux aussi poursuivre leur formation de la maison.

Ceux qui veulent quitter les bancs d'école à la prochaine session se verront offrir par leur établissement scolaire du matériel pédagogique par correspondance, indique le TDSBToronto District School Board dans un message envoyé mercredi aux enseignants.

Si nous retirons plus d'enseignants de nos écoles, ça réduit les options de cours offertes aux élèves toujours en classe. Nous voulons nous assurer qu'il y ait de la stabilité et qu'il reste une variété d'options pour l'apprentissage en personne. Ryan Bird, porte-parole du TDSB

Actuellement, plus de 64 000 élèves de l'élémentaire et 18 000 élèves du secondaire du TDSBToronto District School Board suivent leur formation en ligne. En guise de comparaison, 105 000 élèves de l'élémentaire et 52 000 élèves du secondaire fréquentent l'école en personne.

On parle de plus de 80 000 élèves [inscrits aux cours en ligne]. On n'avait jamais anticipé que notre école virtuelle aurait à elle seule autant d'élèves que l'ensemble des élèves de certains des plus gros conseils scolaires en Ontario , dit M. Bird.

La situation dans les écoles françaises

Les politiques sur l'inscription aux cours en ligne varient d'un conseil scolaire francophone à un autre, selon les réponses reçues jusqu'à maintenant par Radio-Canada.

Le Conseil public du Grand Nord de l'Ontario indique par exemple qu'il n'y a plus de places actuellement pour les élèves du secondaire qui voudraient passer des cours en classe aux cours en ligne.

En revanche, à l'élémentaire, les parents ont jusqu'au 8 novembre pour opter pour l'école virtuelle, indique le directeur de l'éducation, Marc Gauthier.

Au Conseil du Nord-Est de l'Ontario, il n'y a pas de date butoir. Mais chaque demande est évaluée de façon individuelle afin de déterminer qu’il s’agit de la formule qui répond le mieux aux besoins et à la réalité de l’élève tout en s’assurant que les ressources sont disponibles et accessibles , précise la porte-parole Guylaine Scherer.

Par ailleurs, certains conseils scolaires francophones, y compris Viamonde, offrent tout comme TDSBToronto District School Board la formation par correspondance à la maison comme troisième option d'apprentissage.

À Viamonde, les parents avaient jusqu'au 13 octobre pour s'y inscrire. Le programme appelé VIAcorrespondance  (Nouvelle fenêtre) doit débuter à la fin du mois, indique la directrice des communications Julie Vanghelder.