La CAQ refuse une commission sur la censure dans les universités

Le Parti québécois (PQ) a proposé cette commission transpartisane dans la foulée du scandale qui frappe actuellement l'Université d'Ottawa.

Rappelons qu'un rapport d'un groupe de travail présidé par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, concluait tout récemment que la censure perturbe la fonction capitale d'espace de libre débat des universités.

En conférence de presse mercredi matin, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a rappelé que des conférences avaient été annulées dans des universités en raison de l'intimidation exercée par des militants.

À la période de questions, le député péquiste Sylvain Roy a réclamé la mise sur pied d'une instance spéciale transpartisane pour pouvoir en discuter.

Jamais le Parti québécois ne tolérera la censure, et pour nous, la meilleure façon de procéder, c'est de consulter les experts qui ont étudié cette question et non les recteurs.

Le député péquiste Sylvain Roy