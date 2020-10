Bientôt des écrans de protection pour les chauffeurs dans les autobus d’OC Transpo

D’après les résultats d’une étude lancée en 2018, la Commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa a accepté mercredi de demander une approbation pour un budget allant jusqu’à 6 millions de dollars qui servira à équiper 746 de ses autobus d’écrans de plexiglas.

La Ville examine la question depuis le milieu des années 2000, période durant laquelle d’autres villes ont doté leurs propres flottes d’équipements semblables pour protéger leurs employés d’agression ou pire.

Il y a plus d’intérêt maintenant qu’auparavant de la part de nos conducteurs. Ce n’était pas unanime auparavant , a déclaré le directeur général d'OC Transpo, John Manconi. Ce n’est pas à cause du nombre d’agressions, mais à cause de la sévérité et du genre de ces agressions.

Les types de barrières sont devenues moins gênantes, plus faciles à installer et moins coûteuses, ajoute M. Manconi. Une nouvelle valeur ajoutée de ces dispositifs est qu’ils ajoutent une couche de protection additionnelle contre la propagation de la COVID-19.

Un chauffeur frappé au visage

John Manconi a décrit un incident survenu la semaine dernière, lors duquel un passager est monté à bord d’un autobus d’OC Transpo en refusant de payer. Le chauffeur s’est montré poli et a alerté le centre de contrôle, comme l’indiquait le protocole.

Le passager s’est levé et il a donné un coup de poing au chauffeur… sur le côté de sa tête. Il a touché son oeil , a raconté John Manconi à la commission.

La ville d'Ottawa a testé deux modèles d'écran de protection pour les chauffeurs pendant un projet pilote de 12 mois. Photo : Courtoisie : Ville d'Ottawa

D’autres chauffeurs, particulièrement des femmes, ont reçu des crachats ou ont été brûlés par des breuvages chauds, a ajouté M. Manconi.

Plusieurs de nos chauffeurs ne veulent pas revenir. Ils sont psychologiquement stressés par ces agressions, car elles viennent de nulle part.

Enjeux financiers

Bien que les membres de la Commission se soient dits d’accord sur le droit des chauffeurs d’avoir un lieu de travail sécuritaire, quelques-uns ont posé des questions sur le coût des barrières étant donné le déficit causé par la pandémie.

Pendant la même rencontre, John Manconi a souligné que la baisse d’achalandage fait perdre à OC Transpo jusqu’à 4 millions de dollars par semaine.

Le directeur général d'OC Transpo, John Manconi, prend la parole devant la Commission du transport en commun de la Ville d'Ottawa. (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Commissaire citoyenne de la Commission du transport en commun d'Ottawa, Sarah Wright-Gilbert, a demandé pourquoi les barrières permanentes et rigides pourraient coûter 8000 $ chacune, alors que les écrans de plexiglas flexibles installés en juin pour limiter la propagation de la COVID-19 ont seulement coûté 300 $ l’unité. Ces écrans temporaires seraient remplacés par d’autres permanents, sauf dans les autobus bientôt destinés à la ferraille.

Jugeant les barrières très chères , le conseiller Riley Brockington a demandé aux employés de la Ville de trouver rapidement le meilleur devis possible .

Les barrières demandent des travaux de conception et doivent être conformes aux règlements ministériels, a expliqué John Manconi, en ajoutant qu’OC Transpo essaierait d’obtenir un meilleur prix par unité.

La commission a voté en faveur (9 contre 2) de l’inclusion des barrières permanentes dans le budget municipal de 2021. Riley Brockington et Sarah Wright-Gilbert ont voté contre la motion.

Le budget préliminaire de la Ville sera déposé le 4 novembre.

Avec les informations de Kate Porter de CBC