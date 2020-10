La Colombie-Britannique enregistre un record de nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures

Depuis le début de la pandémie, 256 personnes ont succombé au virus dans la province.

Le nombre d’hospitalisations continue de grimper puisque 70 personnes sont à l'hôpital, dont 21 aux soins intensifs. La province compte 1766 cas actifs de COVID-19 et 4294 personnes bénéficient d'un suivi en raison d’une possible exposition au virus.

Trois nouvelles éclosions ont été constatées dans des centres de soins pour aînés, soit le Three Links Care Centre, à Vancouver, le Fort Langley Seniors Community et Baillie House, à Maple Ridge. Au total, 18 établissements de soins de longue durée et maisons de retraite connaissent des éclosions.

Dans son communiqué envoyé conjointement avec le sous-ministre de la Santé Stephen Brown, la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, confirme l’exposition de COVID-19 à l’École de l'Anse-au-sable à Kelowna. Les autorités sanitaires ont pris la décision d’isoler 160 membres de l’établissement scolaire francophone pendant 14 jours.

Selon la Dre Henry, la majorité des nouveaux cas sont issus de rassemblements communautaires tels que des mariages et autres célébrations.

Les mariages et autres événements importants de la vie sont une source importante de transmission communautaire, transmission qui s'est étendue aux établissements de soins de santé, aux lieux de travail et aux écoles , affirme-t-elle.