Le Parti conservateur uni réuni récolte un peu plus d’argent que le NPD

Le PCUParti conservateur uni a cependant récolté 1 199 941,32 $, soit environ 73 000 $ de plus que les 1 126 580,38 $ du NPDNouveau Parti démocratique .

Au deuxième trimestre, le NPD Nouveau Parti démocratique avait récolté des centaines de milliers de dollars de plus que le PCUParti conservateur uni .

Pour le directeur général du Parti conservateur uni, Dustin van Vugt, les chiffres du dernier trimestre témoignent du soutien des Albertains envers son parti.

Durant toute l’année 2020, notre parti a récolté plus de 3,1 millions de dollars, dépassant le NPDNouveau Parti démocratique . Cela démontre que nos membres et partisans continuent d’appuyer Jason Kenney et son gouvernement avec leur budget durant ces temps difficiles , écrit-il dans un communiqué.

Aux yeux du NPDNouveau Parti démocratique cependant, la faible différence entre le financement des deux partis indique que plus d’Albertains perdent confiance en Jason Kenney , affirme le secrétaire provincial du parti, Brandon Stevens.

Les Albertains savent que le cadeau fiscal de M. Kenney de 4,7 milliards de dollars ne créera pas d’emplois. Ils savent que de couper 11 000 postes en santé et attaquer nos médecins pendant la pandémie de COVID-19 est mal. Notre bon financement depuis six mois démontre que plus d’Albertains se tournent vers Rachel Notley et son leadership , continue-t-il.

Quant au Parti albertain, il a récolté 35 654,25 $ et le nouveau Parti Wildrose pour l'indépendance, 27 917 $.