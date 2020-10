Des garanties réclamées à la suite de l'achat de DERYtelecom par Cogeco

Nous avons été surpris par l’annonce, mais nous avons l’intention de collaborer avec le nouveau propriétaire. Nous souhaitons que Cogeco garde les emplois chez nous. DERYtelecom, une entreprise de La Baie, compte plus de 450 employés et est répartie dans 200 municipalités au Québec et compte plus de 100 000 clients. Il s’agit d’un fleuron de Saguenay , a commenté par voie de communiqué la mairesse de Saguenay, Josée Néron.

Le conseiller municipal Michel Potvin indique que la Ville est ouverte à discuter avec les dirigeants de Cogeco une fois la transaction conclue.

Nous sommes prêts à les accueillir et à travailler avec eux. Si jamais des projets d’expansion sont dans les plans, comme cela avait été le cas avec DERYtelecom, nous sommes ouverts à regarder toutes les possibilités avec l’entreprise afin qu’elles puissent se réaliser sur notre territoire , ajoute celui qui est également président de Promotion Saguenay.

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, demande des garanties face à cette transaction qui concerne plusieurs centaines d’employés de la région. Il avoue accueillir l’annonce de cette transaction avec beaucoup d'inquiétude.