La GRC d’Iqaluit bientôt équipée de caméras d'intervention

Elle espère ainsi renforcer la confiance, la transparence et la reddition de comptes et fournir le meilleur service possible aux communautés au pays .

Ce projet fait aussi partie d’une initiative pancanadienne qui vise à moderniser la GRCGendarmerie royale du Canada .

La ministre de la Justice du Nunavut, Jeannie Ehaloak, se dit ravie de sa mise en place et de la prise de responsabilité d'Ottawa. Notre gouvernement est en faveur de toutes les mesures qui accroissent la transparence des services de police , affirme-t-elle.

Le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, reconnaît qu’il ne s’agit en rien d’un remède miracle au racisme systémique et à la discrimination présents dans les services de police, ainsi que d’autres institutions.

Nous devons continuer à travailler pour éliminer le racisme systémique de ces institutions, des institutions qui sont censées servir toutes les personnes vivant dans ce pays de manière égale et équitable, fait-il savoir par écrit. Il reste encore beaucoup à faire et je me réjouis de poursuivre ce travail important, en collaboration avec tous les partenaires.

Consultations locales

M. Vandal ajoute qu’avant de déployer ce projet pilote, le gouvernement fédéral, qui apporte le financement nécessaire, a consulté les membres des communautés, les parties prenantes et les représentants du gouvernement .

Selon la GRC, Gendarmerie royale du Canada l'objectif du projet est d'évaluer les meilleures pratiques avec la technologie existante dans les communautés isolées, et de s'entretenir avec différents groupes sur le territoire pour savoir ce qu'ils en pensent.

La question du respect à la vie privée est aussi prise en compte par le service de police. La GRCGendarmerie royale du Canada consulte la communauté d'Iqaluit ainsi que les partenaires de l'administration territoriale et du gouvernement fédéral au sujet de la formation et des procédures opérationnelles liées à la protection de la vie privée et à la manipulation des éléments de preuve vidéo , fait savoir le communiqué de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Ce projet est mis en place dans un contexte très tendu entre les forces de police et les Inuits du Nunavut alors que 13 décès liés à la police (décès survenus en garde à vue, en détention ou pendant ou après une interaction avec la police) sont venus ébranler les communautés du Nord en 10 ans.

La ministre Jeannie Ehaloak attend beaucoup de ces caméras corporelles et dit espérer que le projet sera étendu dans toutes les communautés du Nunavut, pour que les résidents se sentent davantage en sécurité lorsqu’un agent de la GRCGendarmerie royale du Canada intervient dans celles-ci.