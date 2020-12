Solo ensemble dans le temps des fêtes

Assis auprès du poêle, le conteur s'entretient avec l'animatrice Mireille Langlois pour revisiter les traditions et chansons folkloriques francophones qui ont bercé les veillées festives de plusieurs.

Ses amis musiciens, Daniel Gervais au violon, Marie-Maude Allard à l'accordéon, et Marie-Josée Dandeneau à la contrebasse, se joignent à eux pour cette soirée unique, ensemble.

Chanson revisitée : Dans nos vieilles maisons (Muriel Millard)

Les artistes à l'oeuvre :

Roger Dallaire, conteur et musicien franco-albertain

Roger Dallaire, musicien et conteur Photo : Radio-Canada

Roger Dallaire est un artiste aux multiples talents. Conteur, musicien, comédien, marionnettiste et folkloriste, il a écrit et mis en scène de nombreuses oeuvres multidisciplinaires. Formé en théâtre à l’école The School of Physical Theatre de Toronto, ce passionné d'histoire et de traditions canadiennes-françaises a également joué dans une vingtaine de pièces de théâtre et présenté ses spectacles au Canada et en Europe. Il a reçu en 2010 le Prix Sylvie Van Brabant en création artistique pour le duo Trad'badour qu'il forme avec Daniel Gervais.

Marie-Josée Dandeneau, bassiste franco-manitobaine

Marie-Josée Dandeneau, contrebassiste Photo : OLAF TELLE

Marie-Josée Dandeneau, artiste métisse francophone, née à Saint-Boniface au Manitoba, est ingénieure de son et contrebassiste. Récipiendaire de nombreux prix pour son travail (JUNO, Western Canadian Music Awards et Canadian Folk Music Awards), la musicienne a fait de nombreuses tournées et joué avec nombre de musiciens internationaux dont Buffy Sainte-Marie, Violent Femmes, Xavier Rudd, Digging Roots. Elle enseigne la contrebasse aux jeunes autochtones et termine un documentaire avec Red River et CBC sur les traces des chansons métisses.

Daniel Gervais, violoniste franco-albertain

Le violoniste Daniel Gervais Photo : Radio-Canada / SDM

Daniel Gervais joue le violon depuis l’âge de cinq ans. Récipiendaire du Canadian Grand Master Fiddle Championship (2016 et 2011), ce membre du duo Trad’badour ainsi que de l’ensemble de jazz manouche Hot Club Edmonton, mène une carrière prolifique avec spectacles, enseignement et projets d’enregistrements. Ambassadeur de la culture albertaine aux Olympiques de Londres en 2012, il s'est aussi produit à New York lors d'une réception au prestigieux Carnegie Hall. Il a participé à de nombreuses tournées et à des festivals notamment au Canada et aux États-Unis.

Marie-Maude Allard, accordéoniste yukonnaise

Marie-Maude Allard, accordéoniste Photo : Fournie par Marie-Maude Allard

Marie-Maude Allard vit au Yukon depuis 2003. Musicienne accomplie, jouant de plusieurs instruments, elle est reconnue pour ses grands talents d’accordéoniste. Elle fait partie du groupe musical Soir de Semaine à Whitehorse. Elle apporte plusieurs saveurs au groupe, dont l'accordéon, la flûte et l'orgue. Soir de Semaine a participé aux Jeux olympiques de Vancouver, au 400e anniversaire de Québec et aux Francofolies de Montréal. Elle enseigne la musique en immersion française depuis 2013.