Changements climatiques : le Québec fait fausse route, croit l’IRIS

Dans une étude publiée jeudi sur son site Internet, l’ IRISInstitut de recherches et d’informations socioéconomiques invite le gouvernement Legault à donner un coup de barre à sa stratégie de lutte aux changements climatiques.

Les auteurs de l’étude, Julia Posca et Bertrand Schepper, rappellent que le Québec ratera vraisemblablement son objectif de réduire de 20 % ses émissions de GESgaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2020.

Les deux chercheurs estiment que les politiques environnementales, notamment en matière d’électrification des transports, ne suffiront pas à atteindre la prochaine cible que s’est dotée le Québec : ramener ses émissions de GESgaz à effet de serre à 37 % sous les niveaux de 1990 pour l’année 2030.

Pour consulter l’étude de l’ IRISInstitut de recherches et d’informations socioéconomiques , cliquez sur ce lien (Nouvelle fenêtre)

Pour y arriver, disent-ils, le Québec devra mettre en branle une transition écologique juste , qui consiste à se sortir des industries polluantes , mais sans pour autant abandonner les travailleurs et les régions qui en dépendent.

Ça veut dire qu'un gouvernement doit avoir une politique pour à la fois, peut-être, charger chacune de ces industries polluantes là, mais aussi soutenir les employés de sorte qu'ils puissent être en mesure d'apprendre à travailler dans d'autres secteurs, ou transformer des secteurs pour ce faire , explique Bertrand Schepper en entrevue à Radio-Canada.

Les 10 industries les plus polluantes au Québec emploient environ 85 000 personnes, dont une bonne partie en région.

D’où l’importance, note Bertrand Schepper, de prévoir des mesures d’aide pour éviter que la transformation de la structure industrielle n’entraîne une dévitalisation des régions ressources.

Les 10 industries les plus polluantes au Québec

1. Usines de pâte à papier, de papier et de carton

2. Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles

3. Fabrication de produits du pétrole et du charbon

4. Fabrication de ciment et de produits en béton

5. Fabrication de produits chimiques de base

6. Transport aérien

7. Fabrication de produits de viande

8. Fabrication de produits laitiers

9. Foresterie et exploitation forestière

10. Première transformation des métaux

Source : Statistique Canada