Les vaccins contre la grippe saisonnière très demandés à Sherbrooke

Cette année, le vaccin ne pourra être offert que sur prise de rendez-vous. Au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, près de 34 000 personnes ont déjà pris rendez-vous, alors qu’elles étaient 22 000 l’an dernier.

Même son de cloche du côté des pharmaciens de la région de Sherbrooke, qui disent recevoir deux fois plus de demandes qu’à l’habitude, notamment par des gens ayant une santé vulnérable, et qui souhaitent se protéger de la grippe en temps de pandémie. Toutefois, l’engouement est tel que certains se demandent même s’il n’y aura pas une pénurie.

On a eu des précommandes au mois de janvier, explique la pharmacienne Stéphanie Moffet. Ces commandes-là, on en a eu une partie qui est rentrée dans nos commerces, mais nous n’avons pas toute la commande encore. Nos fournisseurs nous tiennent au courant qu’ils vont relâcher d’autres doses éventuellement, mais à ce moment-ci, je n’ai pas de garanties, malheureusement.

Le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier, n’est toutefois pas alarmiste. Selon lui, il ne pense pas que les stocks de vaccins contre la grippe ne pourront pas suffire à la demande.

Si on en manque, c’est une bonne nouvelle dans la mesure que plusieurs personnes ont été chercher le vaccin. Mais chaque année, c’est la même chose. C’est rare qu’on utilise nos vaccins et cette année, nous en avons commandé plus.

Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie