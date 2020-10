Collecte de résidus alimentaires : le projet pilote victime de son succès

La Ville est très satisfaite de l'engouement , a partagé sa porte-parole Mireille Plamondon. Ce sont 2 000 participants qui seront choisis pour le projet pilote initial, prévu en deux phases, du 9 novembre au 20 décembre.

Nous ferons un premier tri parmi les citoyens ayant reçu un accroche-porte , indique la porte-parole. Ils auront à évaluer deux types de bacs et deux types de sacs. Le contenu de ces sacs recueillis parmi les sacs à déchets sera valorisé, indique Mme Plamondon.

Les deux bacs et sacs qui seront testés durant le projet pilote de collecte des résidus alimentaires à Québec. Photo : Radio-Canada

Deuxième phase

Devant la forte popularité du projet, Québec songe à offrir une deuxième phase au projet en 2021.

On ne veut pas perdre ces gens-là. On songe à un projet dans lequel on pourrait les impliquer , a fait savoir en entrevue Mme Plamondon.

Cette dernière précise que les inscriptions représentent bien la répartition de la population du territoire de la ville de Québec.

L'administration municipale invite tout de même les intéressés n'ayant pas soumis leur candidature à le faire d'ici le 29 octobre, à 23 h 59.