Production commerciale à l’automne 2022 pour Géant Dormant

La mine Géant Dormant devrait atteindre le stade de production commerciale à l'automne 2022. C'est ce que souhaite Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt, qui détient 100 % de la propriété.

Pour l'instant, l'équipe sur place effectue des travaux de réhabilitation, incluant des réparations sur le puits numéro un. Environ 35 personnes travaillent présentement sur le site.

C'est un actif qui va être très productif et on va avoir environ 250 employés. Je crois que c’est une belle réalisation , indique Renaud Hinse.

Actuellement, les installations de la mine Géant Dormant, situées à mi-chemin entre Matagami et Amos, sont surtout utilisées pour traiter le minerai de la mine Elder, située à Évain.

L’usine peut traiter jusqu’à 750 tonnes par jour. Pour l’instant, il est utilisé à 50 % de sa capacité.

Pour nous, c'est évident que c'est mieux d'apporter le minerai à Géant Dormant. Quand on contrôle le procédé et les inventaires d'or dans le circuit, on pense que c'est payant pour nous autres , précise Renaud Hinse.

Mines Abcourt détient la propriété Géant Dormant depuis 2016.