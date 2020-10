Redécoupage des districts électoraux : la Commission entend les Rimouskois

Au nom de la Ville, le maire Marc Parent a défendu l'idée d'agrandir le district du Bic vers l'est jusqu'au secteur de l'Anse-aux-Sables.

À l'endroit où on fait la scission entre le nouveau district du Bic et le district Sacré-Cœur, on tombe sur un boulevard urbain. C'est vraiment la scission entre un territoire plus rural et un territoire plus urbain. Pour nous, c'était vraiment l'endroit qui représentait la meilleure option , a soutenu Marc Parent.

Le maire a expliqué que, de cette façon, le nombre d'électeurs du nouveau district du Bic s'approchera un peu plus du nombre qui a cours dans les autres districts de la Ville.

Le nombre d'électeurs du district du Bic restera inférieur à celui des autres districts électoraux, mais l'écart sera moins important que si l'on maintient les limites actuelles du district.

Le district du Bic a obtenu des dérogations lors des derniers scrutins pour conserver ses délimitations historiques, même si le district compte moins d'électeurs.

La proposition de la Ville ferait passer environ 300 électeurs du district Sacré-Cœur à celui du Bic.

Des citoyens défendent leur « sentiment d'appartenance »

De son côté, une représentante du Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic, Linda Lavoie, a plaidé pour le maintien des frontières historiques du Bic.

Pour elle, il s'agit d'un élément essentiel pour la préservation de l'identité du territoire et le maintien du sentiment d'appartenance des résidents à leur secteur.

C'est bien mal connaître les résidents des districts électoraux de Sacré-Cœur et du Bic de penser que le nouveau redécoupage proposé puisse véritablement être accepté socialement puisque les résidents de ces territoires sont habités par un grand sentiment d'appartenance à l'endroit de leur milieu , a affirmé Mme Lavoie.

Deux projets de redécoupage des districts électoraux ont été présentés aux Rimouskois avant la tenue de cette consultation publique devant la Commission de la représentation électorale.

De nombreux citoyens ont fait part de leur opposition à ces deux projets.

