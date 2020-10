11 patients et 5 employés positifs à la COVID-19 à l’Hôpital Saint-Boniface

16 personnes sont maintenant touchées par la COVID-19 dans l’enceinte de l’Hôpital Saint-Boniface, selon une note interne envoyée aux équipes et aux médecins mercredi.

La direction enquête sur les éclosions de COVID-19 qui touchent les unités médicalisées E5 et E6 de l’hôpital Saint-Boniface. Le traçage des contacts est aussi en cours pour le période entre le 5 et le 20 octobre. Les contacts potentiels devront aller se faire dépister et se placer en quarantaine s’ils en ont besoin.

Dans une première note de service obtenue par CBC/Radio-Canada vendredi, la direction indiquait qu'un regroupement de cas en lien avec l’Unité E6 de l’hôpital avait été décelé et que deux patients avaient alors contracté le virus.

Nous comprenons que c’est une nouvelle déconcertante. Soyez assurés que nous avons agi rapidement afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour enrayer la propagation future de la maladie , indique la note.

L’Hôpital Saint-Boniface est toujours ouvert et les procédures médicales continuent. Cependant, aucun nouveau patient ne sera admis dans les unités de soins E5 et E6, tout comme les visiteurs.

L’inquiétude des syndicats

Plus tôt mercredi, trois syndicats de travailleurs de la santé ont tiré la sonnette d’alarme concernant l’augmentation des cas de COVID-19 dans à l'Hôpital Saint-Boniface.

Le syndicat des infirmières, l’association manitobaine des professionnels de la santé et le syndicat canadien de la fonction publique ont dit qu’ils ont été informés par l’Office régional de la santé de Winnipeg ( ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg ) à propos des fermetures.

Aucun n’a dit savoir si un de ses membres avait été testé positif ou si l’un d’entre eux était en isolement en raison de l’éclosion.

Nous ne sommes pas seulement inquiets du fait qu’une infection comme celle-ci soit présente dans un de nos établissements, mais nous le somme aussi pour la santé et la sécurité de chacun de nos membres et de tous les travailleurs et patients , souligne Bob Moroz, le président de l’association manitobaine des professionnels de la santé.

La présidente du local 204 du syndicat canadien de la fonction publique, Debbie Boissonneault, dit que les autorités de Saint-Boniface l’ont averti la semaine dernière de la première éclosion et que l’unité E6 était fermée.

De son côté, la présidente du syndicat des infirmières du Manitoba, Darlene Jackson se dit très inquiète de la propagation de la COVID-19 à l'hôpital.

Selon le syndicat, au moins une de ses membres fait partie des cinq employés qui ont contracté la maladie. La présidente précise être dans l'attente de confirmation de la part de l'employeur pour savoir s'il y a plus d'infirmières dans ce cas ou en isolement.

Malheureusement, l'employeur a vraiment été lent à communiquer et à s'occuper des inquiétudes grandissantes parmi les employés les patients et leurs familles , déplore Darlene Jackson qui insiste pour que, en contexte de pandémie, tous les faits soient communiqués le plus rapidement possible.

Des travailleurs anxieux selon les syndicats

Par ailleurs, Debbie Boissoneault indique que le syndicat a du mal à obtenir le nombre de différentes éclosions qu’il y a dans les maisons de santé, dans les foyers de soins de longue durée et dans les hôpitaux.

Selon elle, de plus en plus de travailleurs de la santé sont anxieux à ce propos.

Ils ont le sentiment que le manque d’information pourrait leur causer du tort. Il n’y a aucune cohérence. Nous n’avons pas d’information correcte en ce qui concerne qui est testé positif et qui va se faire tester , regrette la présidente du syndicat.

Cette dernière et le président de l’association manitobaine des professionnels de la santé soulignent par ailleurs que le personnel s’inquiète du manque d’accès à de l’équipement de protection personnel adéquat. Pour Bob Moroz, ces inquiétudes ajoutées à l’appel lancé la semaine dernière par la province pour engager plus d’infirmier.es. et de travailleurs de la santé pour combattre la pandémie n’inspirent pas confiance aux membres de son association.

Il s'insurge: Pourquoi cela ne s’est pas produit il y a trois ou quatre mois? Cette seconde vague n’est pas une surprise. Nos membres ne se sentent pas en sécurité comme ils auraient dû.

Avec les informations de Bryce Hoye et Chloé Dioré de Perigny