67 nouveaux cas en Mauricie et au Centre-du-Québec

Au cours des 24 dernières heures, on recense 31 nouveaux cas de COVID-19 en Mauricie et 31 au Centre-du-Québec, pour un total de 67, en plus d'un décès.

Au chapitre des hospitalisations, la situation n'a pas changé, alors que 24 personnes se retrouvent toujours à l’hôpital, dont quatre aux soins intensifs.

Au total, dans les deux régions, 219 personnes ont été emportées par la COVID-19 à ce jour.

Une deuxième vague différente

Selon les observations, les deux régions font bel et bien face à une deuxième vague, mais celle-ci a un portrait bien différent de la première.

Pour le moment, les cas sont plus nombreux que lors de la première vague, mais entraînent moins d'hospitalisations et de décès.

Un automne plus chaud

Selon les chiffres recueillis, il est clair qu’après une période plus calme entre les mois de juin et août, la pandémie a repris de la vigueur graduellement en septembre, et s'est intensifiée en octobre.

Au cours du présent mois, on a d’ailleurs observé que certaines journées, le nombre de cas s'est avéré plus élevé que les journées les plus fortes de la première vague.

Au chapitre des décès, on en a recensé aucun sur une longue période, entre le 22 juin et le 4 octobre. Depuis, on en déplore cependant huit, qui s'ajoutent à ceux de la première vague.

Le répit est par ailleurs marqué du côté des CHSLD, qui ont échappé aux éclosions jusqu'à présent, aussi bien en Mauricie qu’au Centre-du-Québec.