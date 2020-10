L'ensemble de la Mauricie passe au rouge

Les MRC de Maskinongé, Shawinigan, Les Chenaux, La Tuque et Mékinac basculent ainsi dans le palier d'alerte maximale. Les restaurants et bars des nouveaux secteurs concernés devront donc fermer le samedi 24 octobre.

Les changements pour les écoles et milieux sportifs seront effectifs le lundi 26 octobre.

L'ensemble de la région sociosanitaire de la Mauricie‑et‑Centre‑du‑Québec passera donc au rouge.

Québec dénote de nombreux déplacements entre des secteurs se trouvant au palier orange vers des secteurs au palier rouge. Selon la santé publique, ces déplacements contribuent à la transmission accrue entre les communautés. Les autorités rappellent de limiter au minimum les déplacements non essentiels.