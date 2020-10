Programmation du Salon du livre de Rimouski : une semaine d'activités littéraires en vue

Du 2 au 8 novembre, le Salon du livre de Rimouski proposera une série de rencontres et d’entrevues diffusées en ligne.

Plus on avançait dans la programmation, plus on voyait que le présentiel était difficile à organiser. Les auteurs ne voulaient pas venir à Rimouski ni les éditeurs. C’était difficile aussi de trouver des lieux qu’on pouvait réserver , explique le directeur général du Salon du livre de Rimouski, Robin Doucet.

Toutefois, le Salon du livre a tout de même réussi à organiser cinq activités en présentiel.

Parmi ces activités, le film de Louise Archambault Il pleuvait des oiseaux sera projeté le 4 novembre au cinéma Paralœil et sera suivi d’une discussion avec l’autrice du roman Jocelyne Saucier.

Le lendemain, les participants courront la chance de gagner un logiciel Antidote et d’autres prix en participant à une dictée rédigée et lue par Claude La Charité.

Tournée virtuelle dans les écoles

Les organisateurs du Salon du livre ont misé sur le volet scolaire avec 181 activités en ligne avec des auteurs jeunesse du Québec offertes dans 50 différentes écoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Ainsi, des élèves qui demeurent dans des municipalités éloignées de Rimouski et qui ne se déplaceraient pas en temps normal profiteront des activités offertes par le Salon du livre.

Le grand plaisir du Salon [habituellement] c’est de déambuler dans les allées de cette immense librairie, de rencontrer des auteurs, de faire des découvertes, de lire , évoque Camille Crédeville, responsable de l’animation et de la programmation du Salon du livre de Rimouski. On a des moyens par la bande pour essayer de satisfaire le public cette année.

Des discussions seront diffusées sur le site web du Salon du livre notamment entre Eudore Belzile et l’auteur Michel Tremblay. Pauline Marois, qui présente sa biographie, échangera avec Martine Delvaux dont le livre Le boys club a suscité de vives réactions dans les médias lors de sa parution.

Kim Thuy, Josée Blanchette et Hélène Dorion figurent parmi la liste d’invités.

C'est sans oublier les 45 auteurs qui ont préparé de courtes capsules de 90 secondes dans lesquelles ils présentent leur roman.

On a laissé à l’auteur le plaisir de transmettre ce qu’il avait envie de dire sur son livre. Camille Crédeville, responsable de l’animation et de la programmation du Salon du livre de Rimouski

Robin Doucet indique par ailleurs que les 7 et 8 novembre, dans le cadre de la semaine d’activités littéraires, les librairies du Bas-Saint-Laurent offriront 10 % de réduction sur les livres québécois.

Avec la collaboration de Nadia Ross