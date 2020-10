Un hôtel à Edmundston invite les snowbirds

Les dirigeants de l'établissement se sont demandé où certains snowbirds, ces retraités canadiens qui passent habituellement l'été ici et l'hiver dans le sud des États-Unis, allaient passer l'hiver.

C'est un forfait à partir de 1750 $ par mois, qui inclut une de nos suites tout équipées, qui a une cuisinette, une partie salon, une partie chambre, une salle de bains et tout ça , explique la directrice générale, Annie Couture. Il y a aussi le stationnement pour le véhicule récréatif.

Une des chambres de l'hôtel Photo : Gracieuseté

Les responsables de l'hôtel se sont demandé comment ils pourraient faire pour attirer une clientèle qu'ils n'auraient pas en temps normal.

Ceux qui vivent tout le temps dans leur véhicule récréatif, que font-ils, alors qu'ils n'ont pas de bail ou de résidence fixe? s'interroge Annie Couture. On s'est dit qu'on allait essayer d'attirer cette clientèle-là qui loue au mois et sans bail et sans obligation non plus.

La cuisinette dans l'une des suites de l'hôtel Photo : Gracieuseté

L'Hôtel Grey Rock est un nouvel établissement situé tout près du casino et qui a ouvert ses portes en juin dernier, en pleine pandémie.