Les camps de vacances réclament 75 % de leurs frais fixes pour survivre

Contrairement aux camps de jour, les camps de vacances n’ont pu accueillir d’enfants cet été en raison de la pandémie. Le gouvernement a accordé une enveloppe de 11 millions de dollars pour aider les camps de jour à fonctionner durant l’été.

Plusieurs établissements gèrent les deux types de camps - camps de jours et camps de vacances - mais le manque à gagner face à la fermeture des camps de vacances l'été dernier est trop important, selon l’Association des camps du Québec.

La solution, selon l’association qui représente 138 camps de jour et 93 camps de vacances, c’est d’offrir un fonds d’urgence équivalent à 75 % des frais fixes des camps de vacances.

Certains camps doivent payer jusqu’à 300 000 $ en frais fixes chaque année.

Comme les restaurants et les bars

Au début du mois, le gouvernement a annoncé une aide similaire pour les restaurants et les bars situés en zone rouge. Ceux-ci ont droit à un remboursement de la majorité de leurs frais fixes, sur une période de quatre semaines. La mesure représente environ 100 millions de dollars.

L’Association des camps du Québec estime qu’une telle mesure pour les camps de vacances représenterait un maximum de 24 millions de dollars.

Le 15 octobre, la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, a annoncé un plan de 70 millions de dollars pour le loisir et le sport.

De ce montant, 2 millions iront dans un programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activités physiques et de plein air. Près de 18 millions seront aussi investis en projets favorisant l'activité physique, le loisir, le sport et le plein air .

Difficile par contre de connaître quelle part reviendrait exactement aux camps de vacances. Le cabinet de la ministre déléguée n’a pas encore répondu à nos demandes de commentaires.

L'avenir des camps?

Dans ce contexte, les responsables de camps de la province, qui gèrent pour la plupart des camps de jour ainsi que des camps de vacances, ne savent pas s'ils seront en mesure de survire d'ici l'été 2021.

Comme l'explique Jean-Philippe Lehuu, directeur général du camp Le Saisonnier à Lac-Beauport près de Québec, les pertes financières sont lourdes.

Nous faisons en ce moment des calculs avec des plans A, B et C, mais on ne sait pas si on sera en mesure d'offrir nos activités sans aide , explique-t-il.

Les camps de vacances ont reçu l’appui de plusieurs élus, notamment de ceux des MRC de Charlevoix et de Charlevoix Est, de la Ville de Saint-Raymond et de la municipalité des Éboulements.