Jusqu'à 175 évacués de la Première Nation de Neskantaga attendus à Thunder Bay

Le chef de la Première Nation, Chris Moonias, affirme que plus de 50 personnes ont été évacuées de Neskantaga mardi et environ 125 autres personnes âgées, enfants et personnes souffrant de maladies chroniques doivent s'envoler pour Thunder Bay mercredi.

Le chef Moonias dit qu’une écume huileuse retrouvée dans le réservoir a amené les autorités à couper l’eau courante, lundi.

Une couche huileuse est apparu dans le réservoir d'eau de la Première Nation Neskantaga. Photo : Facebook/Matawa First Nations

Moonias déplore n’avoir reçu aucune aide adéquate à ses yeux des deux ordres de gouvernement pour faire face à la crise.

Hier soir, on m'a dit que le manque d'eau n'était pas une urgence sanitaire , a-t-il déclaré à CBC mercredi matin.

C'est déshumanisant. Ils disent que l'eau c'est la vie, alors pourquoi ne nous offre-t-on pas d'aide demande-t-il?

Selon le chef Moonias, de nombreuses personnes de Neskantaga étaient réticentes à quitter la communauté en raison du risque de contracter la COVID-19, mais leurs besoins en matière de santé et la détérioration de leurs conditions de vie les forçaient à le faire.

Plus de la moitié des résidents devraient partir, selon le chef. Ceux qui restent utilisent de l'eau en bouteille ou prennent l’eau du lac.

Le chef de la Première Nation de Neskantaga, Chris Moonias. Photo : Facebook

Lors d'une réunion des chefs régionaux, qui a eu lieu virtuellement, mardi, le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, s’est dit très inquiet de la situation. Il a ajouté que son équipe travaille à trouver des solutions.

Dans une déclaration à CBC, le ministère précise que le financement pour entreprendre les réparations nécessaires au système d’eau a été fourni dans le cadre de la récente augmentation de financement de 4 millions de dollars pour le projet qui vise à lever l'avis d'ébullition à long terme dans cette communauté.

Un financement supplémentaire sera fourni pour les réparations immédiates, au besoin, et les fonctionnaires travaillent sur un plan pour résoudre les problèmes du système de distribution , affirme Adrienne Vaupshas, attachée de presse au cabinet du ministre.

La Première Nation de Neskantaga attend encore la fin de la construction d’un nouveau centre de traitement des eaux qui devait commencer à desservir la communauté en 2018.

Le projet a été retardé à plusieurs reprises. Services aux Autochtones Canada précise que la construction est dans sa phase finale.

Lundi, des experts d’Ottawa ont effectué des tests à Neskantaga, mais la Première Nation pourrait devoir patienter plus d’une semaine avant d’en avoir les résultats.

Une équipe d'Ottawa est venue faire des tests d'eau lundi. Photo : Facebook/Matawa First Nations

Le chef Moonias dit qu'il en a assez des réunions.

Chaque fois que nous demandons quelque chose, tout ce que nous obtenons, c'est une réunion. C'est frustrant , déplore-t-il.

Le chef souligne que les problèmes d’eau dans sa communauté datent de plus de 25 ans. Il ignore quand ils seront réglés pour de bon.

Par ailleurs, le député néo-démocrate Sol Mamakwa, affirme que le gouvernement provincial a également un rôle à jouer pour aider Neskantaga.

La perte d'eau courante pour toute la communauté pendant le COVID-19 est une catastrophe et peut mettre la vie des résidents en danger , affirme-t-il dans un communiqué.

Il note que tous les services ont été fermés en raison de l'urgence de santé publique, y compris les services de santé et les écoles.

Est-ce que cela pourrait arriver aux communautés non autochtones? Sommes-nous moins qu'humains aux yeux du premier ministre? , demande Mamakwa.

Avec les informations de CBC