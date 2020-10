La GRC a dépensé 13 M$ pour maintenir l’ordre dans le territoire Wet’suwet’en

Pendant deux ans, la GRCGendarmerie royale du Canada a maintenu une présence quasi permanente sur la route forestière Morice, au cœur du territoire traditionnel Wet’suwet’en, afin de faire respecter l’injonction de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique qui permet le passage de Coastal GasLink dès décembre 2018.

Deux opérations majeures ont suivi, l’une en janvier 2019 et l’autre en février 2020, pour repousser des membres de la communauté Wet’suwet’en et les militants qui refusaient de libérer l’accès au chemin. Des douzaines de personnes ont alors été arrêtées pour violation des injonctions.

Différents points de contrôle Wet’suwet’en ont été démantelés au cours des opérations policières qui ont duré plusieurs jours. Photo : Chantelle Bellrichard / CBC

Selon les documents obtenus par CBC en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les coûts dans le dossier Coastal GasLink pour les deux derniers exercices financiers sont de 3,6 millions de dollars pour l’année 2018-2019 et 9,5 millions de dollars pour l’année 2019-2020.

Un gaspillage d’argent phénoménal

Un des chefs héréditaires Wet’suwet’en, Na’moks, souhaiterait voir quelqu’un prendre la responsabilité pour la quantité de force utilisée par la GRC qu’il considère comme un gaspillage d’argent phénoménal .

Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c’était intense ici. Na’moks

Avant l’opération de février 2020, la GRCGendarmerie royale du Canada a préconisé une approche mesurée incluant plus de cinq semaines de discussion avec les parties en cause , écrivait le commissaire adjoint de la GRCGendarmerie royale du Canada , Eric Stubbs, dans un communiqué à l’époque. Si les gens refusaient de se plier à l’injonction, disait-il, des arrestations s’en suivraient en utilisant une force minimale.

À l’aube du 6 février, les policiers ont effectué une descente le long de la route forestière pour déloger ceux dont la présence pourrait interférer avec l’application de la loi , a expliqué la GRCGendarmerie royale du Canada ce jour-là.

Ce type d’opérations a duré plusieurs jours et a mené à des arrestations et au démantèlement de différents points de contrôle Wet’suwet’en.

Pour ce faire, des équipes tactiques lourdement armées, des divisions de liaison personnelle, des agents en uniformes, des équipes canines, des hélicoptères, des drones et des motoneiges ont été utilisés.

Des équipes tactiques ont été déployées autant en 2019 qu'en 2020 sur le territoire traditionnel des Wet'suwet'en. Photo : Chantelle Bellrichard / CBC

Je suis sidéré de voir que ce type de force peut être déployé. Regardez en Nouvelle-Écosse présentement, où se trouve la GRCGendarmerie royale du Canada ? Des véhicules et des usines sont incendiés, des bateaux et des gens sont attaqués , affirme le chef héréditaire Na’moks en référence aux récents événements entourant la pêche aux homards de la Première Nation micmaque de Sipekne'katik.

La province a autorisé le redéploiement des ressources

La Colombie-Britannique devait s’assurer que les policiers avaient assez de ressources pour maintenir la sécurité publique, incluant le respect des ordres juridiques , écrit le ministère de la Sécurité publique dans une déclaration envoyée à CBC.

Cela fait partie de l’entente provinciale des services de police qui permet à la GRCGendarmerie royale du Canada de demander plus de ressources dans les cas urgents où la police municipale n’a pas la capacité de réagir.

Dans une correspondance datée de la fin janvier 2020 entre l’ancien ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, et la vice-commissaire de la GRCGendarmerie royale du Canada , Jennifer Statchan, la province autorise un redéploiement des ressources dans la mesure nécessaire au maintien de l’ordre et de la loi et pour assurer la sécurité des personnes, des propriétés et des communautés de la région .

Le gouvernement provincial n’a pas répondu à la question de CBC à savoir si une autorisation similaire a été faite lors de la première opération de maintien de l’ordre en janvier 2019.

La GRCGendarmerie royale du Canada n’a pas non plus répondu aux questions plus détaillées concernant le coût de ses opérations au moment de publier.

Le pipeline de 670 km de la compagnie Coastal GasLink doit passer au coeur du territoire Wet’suwet’en, malgré l’opposition de chefs héréditaires qui réclament la suspension du projet de gazoduc.

Avec les informations de Chantelle Bellrichard