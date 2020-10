190 nouveaux cas et un problème d'arrérages dans la Capitale-Nationale

Je pense que ce qui a été fait à Québec, [les équipes] ont été capables de rattraper les arrérages au cours des deux dernières semaines , avance le ministre Dubé. C’est ce qui pourrait expliquer, du moins en partie, les quelques jours où plus de 200 cas ont été identifiés.

La situation dans certaines régions est très préoccupante, estime le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je ne dis pas que c’est la seule raison, mais c’est une des raisons qu’on a vu une progression à Québec, parce qu’on a rattrapé les arrérages. Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Pour éviter ces distorsions dans la lecture des résultats quotidiens, Christian Dubé suggère de porter davantage attention à la moyenne sur sept jours.

Les 92 cas recensés mardi avaient d’ailleurs fait sourciller le ministre. Je ne serais pas surpris de vois une augmentation à Québec. Ce chiffre me semble un peu bas , a-t-il prédit avec justesse, puisque 190 cas ont été confirmés dans le plus récent bilan dans la Capitale-Nationale.

En Chaudière-Appalaches, le précédent record a été battu, avec 98 nouvelles infections répertoriées dans les dernières 24 h.

À l'échelle du Québec, le plus récent bilan fait état de 1072 nouveaux cas de COVID et 19 personnes de plus ont succombé à la maladie.