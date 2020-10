Scott Moe encourage les électeurs à voter par anticipation

Scott Moe a précisé que les bureaux de vote sont ouverts dans toute la province, de midi à 20 h tous les jours jusqu'au 24 octobre. Les électeurs peuvent trouver leurs lieux de vote par anticipation sur leur carte de l'électeur ou sur le site web d'Élections Saskatchewan.

La semaine des élections a débuté et vous n'avez pas à attendre le 26 octobre pour aller voter , a déclaré le premier ministre dans un communiqué de presse.

Scott Moe a également invité les Saskatchewanais à voter par anticipation sur son compte Twitter.

Cette année, il y a plus de bureaux de vote par anticipation et ils sont ouverts plus longtemps, c'est donc une excellente occasion de voter tôt et d'éviter l'achalandage le jour du scrutin.

Tout en invitant les électeurs à voter par anticipation, Scott Moe a encouragé ceux de Regina-Lakeview à accorder leur confiance à la candidate de son parti, Megan Patterson.