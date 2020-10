Show me the Monet, l’un des rares tableaux de Banksy, adjugé 13 M$

Dénonçant les conséquences du consumérisme de notre société sur l’environnement, Show me the Monet, une rare toile peinte à la main par l’artiste de rue britannique Banksy, a été vendue 7,5 millions de livres, soit plus de 12,9 millions de dollars canadiens, aux enchères mercredi par Sotheby’s. L’œuvre détourne la série de tableaux impressionnistes Les Nymphéas, peinte par Monet au début du siècle dernier.

Dans cette toile réalisée en 2005 par Banksy, dont l’identité reste mystérieuse, la quiétude des nénuphars est troublée par des chariots d’épicerie et un cône orange jetés dans l’eau.

Les vrais dommages causés à notre environnement ne sont pas causés par des personnes qui font des graffitis et par des ados ivres, mais par les grosses entreprises… Précisément les gens qui mettent des photos de paysages dans des cadres dorés sur leurs murs et qui essaient de nous dire comment nous comporter , avait déclaré Banksy sur la chaîne britannique Channel 4 News en 2005.

La valeur de Show me the Monet était estimée entre trois et cinq millions de livres, soit entre cinq et plus de huit millions de dollars. La personne qui possède cette œuvre l’a achetée il y a deux ans pour environ 15 000 livres, ce qui équivaut à plus de 25 000 dollars.