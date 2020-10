Plus d'une vingtaine de nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie

Ces nouveaux cas incluent ceux recensés à l’hôpital de Gaspé, où une éclosion est en cours selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Des cas supplémentaires, deux dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure et un dans celle de Rocher-Percé, ont aussi été ajoutés aux bilans des mois de septembre et octobre.

Aucun cas n’a toutefois été déclaré dans les autres foyers d’éclosion de la région, soit le centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Maria, le centre hospitalier de Maria, le Manoir Lady Maria et le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle.

La majorité des nouveaux cas se trouvent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, où 12 cas ont été enregistrés dans le bilan quotidien. La MRCMunicipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé compte six nouveaux cas et la MRCMunicipalité régionale de comté de Rocher-Percé, trois.

Un cas s’est également ajouté en Haute-Gaspésie.

En tout, 751 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie selon la santé publique. Sur ce nombre, 206 cas sont toujours actifs.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 343 cas (+2)

Bonaventure : 196 cas (+12)

Rocher-Percé : 110 cas (+3)

Côte-de-Gaspé : 64 cas (+6)

Haute-Gaspésie : 12 cas (+1)

Îles-de-la-Madeleine : 26 cas

La santé publique ajoute qu’une nouvelle personne de la région a été hospitalisée en raison de la maladie. Il y a 14 personnes hospitalisées présentement.

La COVID-19 a causé la mort de 23 personnes dans la région qui enregistre par contre 19 nouvelles guérisons. En tout, 522 personnes sont considérées comme guéries de la COVID-19 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Le Québec compte quant à lui 1072 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 19 nouveaux décès.