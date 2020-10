Arsenic : la 2e étude de biosurveillance confirme l’imprégnation des résidents du quartier Notre-Dame

Les résidents du quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda, adultes et enfants confondus, sont quatre fois plus imprégnés à l’arsenic que les membres d’un groupe-témoin situés à Amos.

C’est ce qui ressort du rapport final de la deuxième étude de biosurveillance, déposé mercredi.

Les enfants sont aussi trois fois plus imprégnés que les adultes.

Les résultats diffèrent significativement entre les populations à l’étude, les moyennes géométriques dans le quartier Notre-Dame étant environ quatre fois plus élevées que celles mesurées à Amos, et ce, autant pour les enfants que pour les adultes. À noter que des valeurs extrêmes (12 % des données) s’élevant entre 15 et 59 fois la valeur de la moyenne géométrique des enfants de la population témoin ont été mesurées chez les enfants du QND. Ces valeurs extrêmes (7 % des données) peuvent représenter entre 14 et 33 fois la valeur de la moyenne géométrique des adultes d’Amos chez les adultes du QND , peut-on lire dans le rapport.

Les auteurs de l’étude établissent aussi pour la première fois un parallèle entre la proximité de la Fonderie Horne et le taux d’imprégnation à l’arsenic.

Selon les tests statistiques réalisés, il y aurait chez les enfants du QND ayant participé à l’étude une association statistique significative entre les concentrations d’arsenic unguéal mesurées et la distance du lieu de résidence par rapport à la Fonderie. La même tendance est également observée chez les adultes. La visualisation de la distribution spatiale des concentrations d’arsenic unguéal dans le QND permet de déceler que les concentrations d’arsenic unguéal les plus élevées se trouvent au nord du quartier, c’est-à-dire à proximité des installations de Glencore Fonderie Horne.

Les résultats indiquent que les enfants allant à l’école, à la garderie ou restant à la maison dans le QND, donc ceux passant la majorité de leur temps dans le quartier, ont des concentrations d’arsenic plus élevées. À l’instar des enfants, les adultes travaillant dans le QND, donc passant la majorité de leur temps dans celui-ci ont tendance à avoir des concentrations plus élevées d’arsenic.

Ces résultats amènent la Direction de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue à réitérer ses recommandations à la Fonderie Horne, c’est-à-dire de réduire considérablement ses émissions d’arsenic le plus rapidement possible.

La Fonderie Horne a d’ailleurs déposé un plan d’action bonifié cet été et doit en présenter l’évolution aux médias mercredi après-midi.