Un programme de formation d’ambulanciers en milieu rural suspendu pour un an

La formation en soins avancés est pilotée par le Collège Red River. Elle est censée rehausser le niveau d’intervention des ambulanciers paramédicaux en zone rurale. Les travailleurs paramédicaux en soins avancés occupent le sommet de la profession paramédicale au Manitoba. Ils peuvent fournir des soins avancés de réanimation, des procédures de soins respiratoires et cardiaques et peuvent administrer un grand nombre de médicaments.

En tout, 40 ambulanciers paramédicaux travaillant en zone rurale ont obtenu leur diplôme du programme qui a débuté en 2015, mais aucun d’eux n’a pu exercer sur le terrain les nouvelles compétences acquises. De plus, 35 des diplômés sont retournés travailler comme ambulanciers de soins primaires ou intermédiaires, tandis que les 5 autres ont déménagé dans d'autres provinces.

L’organisme Soins communs Manitoba chargé de la planification et de la prestation des soins médicaux d’urgence à travers la province n’a pas créé de classification ni de structure de rémunération pour faciliter l'emploi des diplômés.

Le coordinateur scolaire et instructeur des programmes paramédicaux au Collège Red River, Philippe La Rivière, en attribue la cause au manque de leadership du gouvernement à plusieurs niveaux .

Dans un courriel envoyé à CBC, Soins communs Manitoba indique être en discussion avec le Collège Red River à la fois au sujet de la formation initiale des paramédicaux de soins et du soutien nécessaire pour maintenir les compétences cliniques sur une base continue une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme .

Soins communs Manitoba ajoute que, si l'admission en première année est suspendue pendant un an, les étudiants de deuxième année pourront toujours terminer leurs études.

Au Manitoba, des dizaines d’auxiliaires médicaux paient des frais de scolarité de 15 000 $ pour suivre le programme de deux ans, sans aucune possibilité d’appliquer ce qu’ils ont appris.

Michael MacKenzie, qui était ambulancier à Beausejour, dans le nord-est du Manitoba, a terminé la formation en octobre 2019, mais il est retourné à son travail de paramédical de soins intermédiaires.

On a toute cette formation, on reconnaît un problème, on sait que, si l'employeur nous laissait faire, on pourrait faire quelque chose pour soulager un problème, pour faire disparaître un symptôme, pour, disons, maintenir la vie, et, et c'est frustrant, on ne peut pas le faire.

Michael MacKenzie, diplômé du programme de formation aux soins paramédicaux avancés du Collège Red River