La COVID-19 fait un deuxième mort sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord en fait état dans son plus récent bilan quotidien, même s'il n'y avait aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 en cours dans la région.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n'était pas en mesure de donner plus de détails sur ce décès lors de la publication des données.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la personne qui est décédée ne résidait ni dans un hôpital, ni dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , ni une ressource intermédiaire ou une résidence privée pour aînés. Elle se trouvait plutôt à son domicile ou encore dans un lieu inconnu des autorités.

Rappelons que la première victime de la COVID-19 dans la région était Thaddée André, ancien chef de la communauté de Matimekush-Lac John.

Un nouveau cas

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte aussi un nouveau cas de la maladie dans la région, plus spécifiquement dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Sept-Rivières. Cela porte à 168 le nombre total de cas enregistrés dans la région depuis le début de la pandémie.

Répartition par MRC Municipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord : 0

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 5

Manicouagan : 33

Minganie : 8

Sept-Rivières : 116 (+1)





Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Deux nouvelles personnes sont aussi guéries de la maladie, ne laissant que quatre cas actifs dans la région. Aucune hospitalisation n’est rapportée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .