Borat 2 : politiquement incorrect et tristement drôle

CRITIQUE – En jetant un regard acide sur les États-Unis et écorchant très brièvement le blackface de Justin Trudeau, Borat 2 est un portrait cynique et décapant d'une Amérique aux prises avec ses démons. Un film coup de poing, encore plus percutant et ancré dans l'actualité que le premier.

Borat, ce faux journaliste venu d'un Kazakhstan imaginaire, est un personnage créé par le comédien britannique Sacha Baron Cohen au début des années 2000. Il a fait un malheur et suscité la controverse avec son premier film, qui a vu le jour en 2006.

Le public avait été à la fois amusé et choqué de voir Borat, ce drôle d'oiseau ignare, mettre en scène des Américains de tous les jours tenant des propos antisémites, racistes, misogynes et démagogiques. C'était avant que les réseaux sociaux nous montrent que des Borat il y en a partout sur la planète.

Borat 2.0

Si Borat – la version de 2006 – était l'illustration par l'absurde que la désinformation et l'ignorance menaient parfois à de graves dérives comme le racisme, 14 ans plus tard, en pleine crise des fausses nouvelles, le personnage inventé par Sacha Baron Cohen est encore plus d'actualité et il va plus loin.

Le deuxième film surpasse le premier, car il immortalise notre époque, celle de l'affrontement des points de vue, celle de la pandémie de COVID-19 et enfin, celle de l'Amérique de Donald Trump. Une oeuvre essentielle et qui nous permet de rêver à un monde meilleur, car en vieillissant, Sacha Baron Cohen fait un peu plus place à l'empathie et à la compassion dans son oeuvre.

Sacha Baron Cohen incarnant son personnage de Borat lors du Festival international du film de Toronto en 2006. Photo : Getty Images / Evan Agostini

Dans Borat 2, le protagoniste est puni et envoyé au goulag par son gouvernement, et les vraies valeurs des États-Unis sont anéanties par un certain Barack Obama – ce qui aurait inspiré d'autres Africains comme Justin Trudeau, au visage maquillé en noir sur une photo qui a ressurgi l’an dernier, à faire de la politique. Dans le film, l'élection de Donald Trump permet à l'Amérique de retrouver sa grandeur. Le président du Kazakhstan demande alors à Borat, dont le fils a changé son nom pour adopter celui de Jeffrey Epstein, d'aller aux États-Unis pour offrir au vice-président Mike Pence en cadeau Johnny le singe , qui se trouve à être le ministre de la Culture et vedette de la porno khazane.

La table est mise pour le retour de Borat.

L'Amérique misogyne, raciste et démagogue

Mais voilà que Johnny le singe est retrouvé mort, et Borat doit poursuivre sa mission avec sa fille de 15 ans (étincelante Maria Bakalova), une non-mâle , comme le dit le livre khazan.

Elle deviendra le cadeau idéal et le fil conducteur de cette aventure dont la structure narrative ressemble énormément à celle du premier film. On est ici en terrain connu avec le même genre d'intrigue et de revirements de situation. Avec son personnage, le comédien Sacha Baron Cohen joue encore une fois avec les préjugés et la complicité silencieuse de citoyens, de militants ou de politiciens.

Au-delà des scènes vulgaires, des scènes inutiles et du cabotinage, il y a de ces moments qui marquent, comme celui où un commerçant ne rechigne pas à lui suggérer une bonbonne de propane pour exterminer une vingtaine de gitans .

Le thème de l'antisémitisme, cher à Sacha Baron Cohen, revient, comme quand une pâtissière écrira avec plaisir et en grosses lettres sur un gâteau : Les Juifs ne nous remplaceront pas .

Borat, féministe

Borat vient d'un Kazakhstan caricaturé, qui n'existe pas, où les femmes sont inférieures aux animaux. En Amérique, terre de libertés et des droits individuels, la fille de Borat veut avoir une cage dorée .

Pour y arriver, elle va à la rencontre d’une pléthore de gens pour qui la condition de la femme est primordiale : un commerçant prêt à vendre une cage pour l'enfermer, une influenceuse « sugar baby » lui prodiguant des conseils pour se marier à un vieil homme, un chirurgien proposant un implant mammaire à 21 000 dollars, un pasteur pro-vie l'incitant à garder son enfant même s'il est le fruit de l'inceste, puis finalement un homme estimant qu'elle vaut environ 500 dollars.

Abordant de nombreux tabous et une certaine hypocrisie du monde occidental, Sharon Baron Cohen met le doigt là où ça fait mal. Son film est résolument féministe et par la dérision, il démontre bien tout le chemin qu'il reste à parcourir.

Bien sûr, il est difficile de départager le vrai du faux, puis quelle mise en scène a été orchestrée pour en arriver à un tel résultat qui nous laisse parfois sans mot.

Les républicains écorchés

Borat 2 débarque sur nos écrans à moins deux semaines des élections présidentielles américaines et ce n'est pas un hasard. Au temps de la COVID-19, Borat a passé cinq jours avec deux républicains conspirationnistes qui sont convaincus que la démocrate Hillary Clinton boit le sang des enfants . Ils ont lu ça quelque part sur Internet.

Sacha Baron Cohen se moque aussi abondamment du président Donald Trump et son personnage va jusqu'à offrir sa fille en cadeau au vice-président Mike Pence. La finale de ce film est à couper le souffle et il met en scène un républicain influent et bien connu. Ce que vous verrez ne laissera personne indifférent.

Dans ce nouveau chapitre de « Borat », Sacha Baron Cohen se moque abondamment du président Donald Trump. Photo : Amazon Prime Video

On dirait que Borat veut nous souffler à l'oreille que si le rire nous évite de pleurer, parfois il doit nous forcer à réfléchir et à agir.

Ce n'est pas un hasard si la première phrase au générique de fin de Borat 2 est la suivante : Allez voter ou vous allez être exécuté .