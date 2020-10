Des camps de vacances en Mauricie lancent un appel à l’aide

Le regroupement fait valoir que les camps de vacances constituent un des rares secteurs d’activités dont la reprise des opérations est interdite depuis le mois de mars par le gouvernement du Québec. Les camps de jour ont reçu une aide financière, mais les camps de vacances, ceux qui offrent un séjour aux enfants, n’ont obtenu aucune aide.

Depuis le début de la pandémie, ils se retrouvent privés de la totalité de leurs revenus et sont incapables de payer leurs frais fixes, font-ils valoir par voie de communiqué, des frais qu’ils estiment en moyenne à 300 000 $ par année.

Le regroupement interpelle la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, en lui demandant de défrayer 75 % de ces frais, comme le gouvernement l’a fait dans d’autres secteurs d’activités, notamment du côté des bars et des salles de spectacles, donne-t-on en exemples.

Les mesures de soutien actuelles des gouvernements ne sont pas adaptées à ce secteur d’activité caractérisé par son aspect saisonnier , note Sébastien Johnson, porte-parole du regroupement et coordonnateur du Domaine Scout St-Louis-de-France.

Il est impossible de combler le manque à gagner depuis le début de la pandémie. Si nous ne recevons pas une aide substantielle du gouvernement, dans quelques mois, ce sera la fin. Les principaux perdants seront les enfants et les familles qui ne pourront plus avoir accès à ces sites solidement ancrés dans les communautés et offrant un accès inédit à la nature et au plein air.

Sébastien Johnson, coordonnateur du Domaine scout St-Louis-de-France et porte-parole du regroupement