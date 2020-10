La Suède bannit Huawei de son réseau 5G, Pékin la met en garde

Après le Royaume-Uni à la mi-juillet, la Suède est le deuxième pays d'Europe et le premier de l'Union européenne à explicitement interdire Huawei de la quasi-totalité de l'infrastructure nécessaire pour faire fonctionner son réseau 5G, la cinquième génération de l'Internet mobile.

Les équipements Huawei déjà installés pouvant servir à la 5G devront être retirés d'ici le 1er janvier 2025, un délai encore plus court que celui fixé par Londres, qui a donné jusqu'à 2027. La mesure concerne également l'équipementier chinois ZTE.

Des menaces de Pékin

Pékin a fustigé une politisation des échanges commerciaux par la Suède, assurant que la sécurité nationale était une excuse pour discréditer les entreprises chinoises.

La Suède devrait adopter une attitude objective et impartiale, revenir sur sa mauvaise décision, afin d'éviter un impact négatif [...] pour les activités des entreprises suédoises en Chine. Zhao Lijian, porte-parole de la diplomatie chinoise

Mais le premier ministre suédois, Stefan Löfven, a assuré que la décision ne visait pas la Chine.

L'objectif même de la législation est de garantir la sécurité ici en Suède [...] mais nous ne l'avons jamais dirigé vers aucun pays , a-t-il affirmé à l'agence suédoise TT.

Ce sont les autorités qui évaluent ce qui est possible et non possible. Et il est évident que nous faisons confiance à [leur] évaluation , a-t-il poursuivi.

La Suède a d'es intérêts importants en Chine. Enseigne emblématique du pays scandinave, le géant de l'ameublement Ikea dispose de 35 magasins dans ce pays, soit deux fois plus qu'au Canada.

La patrie d'Ericsson, principal concurrent de Huawei dans la 5G avec le finlandais Nokia, a pris cette décision à la suite d'un examen de son autorité de régulation des télécommunications, associée à l'armée et au renseignement.

La Chine est un important marché pour Ericsson lui-même, le géant asiatique étant en pointe dans l'installation de réseaux 5G.

Une ligue anti-Huawei menée par Washington

Washington a multiplié ces derniers mois les pressions sur ses alliés pour qu'ils bannissent les équipements 5G de Huawei, domaine dans lequel le groupe chinois est le leader, arguant de risques en termes de cybersécurité.

Les services de renseignement américains craignent avant tout que Huawei ne permette aux autorités chinoises d'utiliser ses équipements pour surveiller les communications et trafics de données. Huawei assure qu'il refuserait toute demande de ce type.

Le Canada est le seul pays de l'alliance de renseignement Five Eyes – les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande – qui n'a pas encore pris la décision d'écarter Huawei du développement de son réseau 5G. Impatientes de recevoir une décision officielle du gouvernement fédéral, Bell et Telus, deux des trois plus grandes entreprises de télécommunications du pays, ont décidé de faire appel à d'autres partenaires, une décision qu'avait déjà prise Rogers.

Le Japon et l'Australie, deux proches alliés des États-Unis qui ambitionnent de créer un axe indopacifique pour contrer les visées chinoises, ont suivi le mouvement américain.

Les positions européennes restent largement divergentes et les préconisations prises par Bruxelles, qui a donné un feu vert sous conditions à Huawei, restent non contraignantes.