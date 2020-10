David Goudreault, l'artiste aux multiples talents

Au fil du temps, David Goudreault est devenu une voix incontournable de la littérature québécoise actuelle, qui se nourrit de projets.

Ce qui l'anime? Toujours remettre le travail sur la table en allant toujours plus loin. Essayer autre chose, prendre des risques. Il ne veut surtout pas s'asseoir sur un livre qui fonctionne bien.

« Ta mort à moi », de David Goudreault Photo : Stanké

Un projet n'attend pas l'autre. Jamais de temps mort pour David Goudreault. Une façon pour lui de contrer un certain stress?

Jusqu'à maintenant, j'ai été assez choyé. Les accueils sont bons. Mais si jamais c'était moins bon, c'est pas grave parce que le prochain va peut-être rencontrer son public , croit l'artiste multidisciplinaire, dont c'est un peu la philosophie.

Il était de passage à Québec pour enregistrer une lecture-spectacle de son roman Ta mort à moi. Un événement virtuel unique et inédit pendant lequel il livre lui-même des fragments de son plus récent livre, accompagné du musicien Claude Fradette et de la comédienne de Québec Valérie Laroche.

Avec l'équipe, on va vraiment créer un moment où la rencontre demeure humaine. Il y a une lecture à deux, de la musique, et un découpage de mon texte qui m'a demandé un certain acte de foi. On a charcuté mon roman à coups de scie mécanique! raconte David Goudreault en riant. ,

Le virtuel j'ai encore quelques résistances, mais il me convient dans la mesure où ça sert l'oeuvre David Goudreault, auteur

L'événement sera diffusé en ligne, jeudi, 20 h, sur le site du festival Québec en toutes lettres  (Nouvelle fenêtre) .

Petit scoop, gracieuseté de David Goudreault : on apprend que le 4 décembre prochain paraîtra l'album Le nouveau matériel. Un projet qui l'enchante littéralement!

C'est au-delà de mes espoirs les plus fous! Je coproduis, je coréalise l'album avec mon ami Manu Militari , constate-t-il.

L'affiche du premier spectacle solo de David Goudreault Photo : Michelle Boulay

Parmi les collaborateurs, on retrouve Louis-Jean Cormier, Luce Dufault et Florence K.

Il y a une espèce d'équilibre qu'on a trouvé entre poésie, spoken word, rap, chansons. Ça fonctionne du feu de dieu! En tout cas, nous, on a du fun à écouter et à préparer ça. David Goudreault, auteur

Le premier extrait de cet album sortira le 26 octobre.

Sinon, Goudreault a deux romans en chantier et il travaille aussi sur un livre jeunesse. Mais, il préfère attendre que les projets soient très avancés avant de les annoncer.

En attendant, Ta mort à moi de David Goudreault figure parmi les trois finalistes du Prix France-Québec 2020.

Il partage la prestigieuse liste avec Gabrielle Filteau-Chiba (Sauvagines) et Michel Jean (Kukum).

La lauréate ou le lauréat sera connu(e) en novembre.