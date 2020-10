« Personne ne doit camper cet hiver », prévient la mairesse de Montréal

Pour moi, personne ne doit camper cet hiver [...] Une tente, ça ne protège pas du froid , a mis en garde la mairesse Plante, qui juge nécessaire d'ajouter des mesures d'urgence et d'augmenter de manière importante le nombre de lits.

Ainsi, la Ville de Montréal, qui avait déjà rendu disponibles 300 lits cet été, en ajoutera 400 autres en prévision de l'hiver.

On cherche des solutions rapides , a dit la mairesse de Montréal, qui travaille de près avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour offrir un toit aux gens dans le besoin, à l'aube de l'hiver. Ce qui l'amène d'ailleurs à lancer ce message au gouvernement de François Legault : On est dans une situation de jamais vu, il faut qu'on s'adapte au fur et à mesure .

La Ville travaille aussi en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud et des organismes communautaires pour procurer des haltes-chaleur et des services de navettes pour amener les gens vers les lieux d'accueil.

Services qui devront être disponibles, insiste Mme Plante : On ne veut pas qu’une personne se retrouve devant un centre d’hébergement complet et qu’elle n’ait pas d’autres recours .

Les heures d’ouverture et les espaces des centres de jour seront, eux aussi, bonifiés. La Ville en est à finaliser la préparation de ces sites et à embaucher du personnel.

Valérie Plante a d’ailleurs souligné que tout comme le personnel du réseau de la santé, celui qui s’occupe des gens en situation d’itinérance est fatigué lui aussi.

Bilan quotidien au Québec

Le gouvernement du Québec rapportait mercredi 1072 nouveaux cas de COVID, pour un grand total de 96 288 personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie.

Dix-neuf décès se sont ajoutés au bilan, soit 2 survenus mardi, 15 survenus entre le 14 et le 19 octobre et 2 autres survenus avant le 14 octobre, pour un total de 6074 décès.

On n'a fait état d'aucune nouvelle hospitalisation; le nombre actuel reste à 565. Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 6, et s’élève maintenant à 94.

De plus, 21 902 prélèvements avaient été réalisés lundi à des fins de dépistage, pour un total de 2 861 156.

En date de mardi à 16 h, Montréal comptait 39 712 cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie. La santé publique de la métropole a rapporté 3516 décès attribués à la maladie.

Montréal est sur la bonne voie

À Montréal, la situation se stabilise et la ville progresse dans la bonne direction , selon la directrice régionale de santé publique, Mylène Drouin.

Le réseau de santé a encore une marge de manoeuvre, a-t-elle ajouté.

Montréal demeure toutefois encore en zone rouge et dans cinq quartiers de Montréal, la situation est plus aiguë : Parc-Extension, Snowdon, Saint-Laurent, Pointe-Saint-Charles et Côte-des-Neiges.

Dre Drouin dit constater une baisse importante du nombre de personnes allant se faire dépister. Elle encourage les Montréalais à se faire tester.