Cogeco achète DERYtelecom pour 405 millions

La transaction, annoncée mercredi, est la troisième acquisition réalisée depuis le début de l'année par l'entreprise québécoise, mais elle est la plus importante.

Fondé en 1954, DERYtelecom est un fournisseur de services Internet, de télévision et de téléphonie établi à Saguenay. L'entreprise de plus de 450 employés est présente dans plus de 200 municipalités québécoises et dans les régions de l'Estrie, de Lanaudière, de la Montérégie et des Laurentides. Elle compte quelque 100 000 clients.

L'acquisition de DERYtelecom est une transaction hautement stratégique qui permettra à Cogeco d'accroître sa présence dans des régions adjacentes à sa zone de couverture au Québec , a souligné son président et chef de la direction, Philippe Déry, dans un communiqué. Celui-ci n'était pas disponible pour accorder des entrevues.

Cogeco Communications s'attend notamment à pouvoir élargir sa présence en milieu rural en procédant à l'expansion de son réseau, puisque DERYtelecom était admissible à des sommes émanant des différents programmes de soutien gouvernementaux.

À la Bourse de Toronto mercredi avant-midi, l'action de Cogeco et de Cogeco Communications était en hausse.

Pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 août, DERYtelecom, qui avait été rachetée par quatre de ses directeurs en 2016, a généré des revenus d'environ 105 millions ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté de 44 millions. Cogeco estime pouvoir réaliser des synergies annuelles estimées à 3 millions à la suite de la clôture de la transaction, prévue au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2021.

Bien que nous nous attendions à ce que la prochaine acquisition de niche s'effectue du côté d'Atlantic Broadband [la division américaine de Cogeco], cet achat est, d'un point de vue stratégique, très complémentaire aux activités canadiennes , a souligné dans une note l'analyste Drew McReynolds, de RBC Marchés des capitaux.

Après le refus définitif exprimé dimanche par la famille Audet, qui est l'actionnaire de contrôle de Cogeco et de Cogeco Communications, les conseils d'administration des deux compagnies ont repoussé mardi l'offre hostile bonifiée à 11,1 milliards présentée par Altice USA et Rogers.

L'entreprise américaine et le géant canadien des télécommunications ont néanmoins affirmé que leur offre était toujours en vigueur jusqu'au 18 novembre.

Rogers n'avait pas commenté, mercredi avant-midi, l'acquisition annoncée par Cogeco.