Des élections fédérales seront-elles déclenchées ce soir?

C’est en fin d’après-midi que les Canadiens sauront s'ils iront aux urnes ou non, à l’issue du vote de confiance à la Chambre des communes sur la motion conservatrice qui réclame la création d’un comité parlementaire exclusivement dédié à l’affaire UNIS.

Pour l’opposition, qui assure ne pas vouloir déclencher d’élections en pleine pandémie, ce sont les libéraux qui préparent secrètement un retour aux urnes en ayant fait du vote sur cette motion une question de confiance en Chambre.

Rappelons que les libéraux de Justin Trudeau sont depuis un an à la tête d’un gouvernement minoritaire, qui a besoin d’un certain appui de l’opposition pour se maintenir au pouvoir.

Étant en bonne position dans les sondages depuis des semaines notamment en Ontario, en Colombie-Britannique ainsi qu’au Québec, les libéraux pourraient être tentés de décrocher un gouvernement majoritaire en précipitant des élections. Mais qui veut porter l’odieux de forcer la tenue d'élections en pleine pandémie?

En entrevue mercredi matin au micro de l’émission La matinale, à Moncton, le premier ministre Justin Trudeau a rejeté toute intention de son parti de déclencher des élections dans un tel contexte.

On a encore beaucoup de travail à faire pour aider les gens et nous nous concentrons sur l’aide aux familles, l’aide aux entreprises… On est en plein milieu de la deuxième vague , a expliqué le premier ministre.

Le problème, a-t-il poursuivi, c’est que le Parti conservateur a mis de l’avant une motion assez toxique qui démontre qu’ils n’ont aucune confiance dans ce gouvernement. [...] Dans un Parlement minoritaire, le gouvernement ne peut fonctionner sans avoir la confiance de la Chambre des communes.

La façon dont les conservateurs ont écrit cette motion, tu ne peux pas lire la motion et penser que quelqu’un qui vote pour cette motion-là continue de croire que le gouvernement a la capacité de gérer cette pandémie. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Composition actuelle du Parlement Libéraux : 154 sièges

Conservateurs : 121 sièges

Bloquistes : 32 sièges

Néo-démocrates : 24 sièges

Verts : 3 sièges

Indépendants : 2 sièges

L'opposition partagée

De l’autre côté de la Chambre des communes, les conservateurs et le Bloc québécois, qui comptent se prononcer en faveur de la motion, affirment que les libéraux sont prêts à tout pour éviter que les parlementaires s’attardent trop longtemps dans l’affaire UNIS, même à forcer des élections.

Rappelons qu’en début de pandémie, l’organisme UNIS (We Charity en anglais), qui avait versé des centaines de milliers de dollars à des proches de Justin Trudeau pour une série de conférences et payé un voyage de 41 000 $ à la famille de l'ex-ministre des Finances Bill Morneau, a obtenu sans appel d’offres la gestion d’un programme de bénévolat chez les jeunes de 500 millions de dollars.

Les conservateurs et les bloquistes ayant annoncé leurs couleurs, c’est aux néo-démocrates que la balance du pouvoir revient encore une fois. Rappelons que le gouvernement Trudeau a survécu au vote de confiance sur le discours du Trône grâce à l'appui du NPD.

D’un côté, si les néo-démocrates approuvent la motion conservatrice, le gouvernement Trudeau sera renversé et de nouvelles élections devront avoir lieu. De l’autre côté, s’ils rejettent la motion aux côtés des libéraux, ils éviteront des élections tout en épargnant la chute d'un gouvernement auquel ils s’opposent.

Le bloquiste Alain Therrien a d’ailleurs donné le ton mercredi matin en accusant le NPD d’être le chien de poche du gouvernement Trudeau.

La balance du pouvoir au NPD

Coincé entre l’arbre et l’écore, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh soutient qu’une campagne électorale déclenchée en pleine pandémie se ferait au détriment de la population aux prises avec une crise d’ampleur historique au pays. Qui plus est, la dernière campagne a coûté beaucoup d’argent au NPD.

Estimant que les libéraux comptent profiter de l’alignement des astres pour tenter de forcer des élections, Jagmeet Singh a expliqué cette semaine qu’il n’a pas l’intention de donner cette opportunité aux libéraux. Autant d'indices qui laissent croire que le NPD pourrait rejeter la motion des conservateurs.

Pour sa part, le Parti vert, qui a trois députés aux Communes, rappelle que les Canadiens s’attendent à ce que leurs élus se concentrent sur leurs besoins en cette période de crise et comptent sur la collaboration de tous les partis pour y parvenir.

Ce n'est pas le moment pour nous d'affaiblir cette coopération entre les partis, alors que les gens ont encore besoin de notre aide pour répondre à leurs besoins les plus urgents , rappelle la nouvelle chef du parti, Annamie Paul.

Ce jeu de poule mouillée entre les libéraux et les conservateurs ne fera aucun gagnant , estime Mme Paul, qui n’a pas encore décroché un siège à la Chambre des communes depuis son arrivée à la tête du Parti vert, début octobre.

Le résultat du vote sur la motion conservatrice à la Chambre des communes devrait être connu vers 16 h.