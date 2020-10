Vanter la profession d’enseignants auprès des jeunes pour pallier la pénurie

La pénurie d’enseignants francophones est observée dans bon nombre d’écoles de langue française et d’immersion au Canada, ainsi qu'au Manitoba. Malgré que la situation ne soit pas critique au sein des écoles de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), le recrutement d'enseignants francophones en milieu minoritaire demeure compétitif. Et si la solution était de faire davantage de promotion auprès des jeunes?

Le recrutement demeure un grand défi pour nos écoles qui se situent loin des centres urbains , admet Louise Legal-Perrin, directrice générale adjointe aux ressources humaines de la DSFM DSFM .

Quelques mois après la rentrée scolaire, elle affirme que la plupart des postes en enseignement affichés à l’heure actuelle sont des postes pour des congés prévus, comme des congés de maternité .

Elle précise qu’en raison de la pandémie et en prévision d’une hausse des absences chez le personnel, la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine a embauché un enseignant supplémentaire dans chaque école.

Un auxiliaire a été assigné dans chaque salle de classe , ajoute Louise Legal-Perrin. Cela représente au-delà de 150 embauches .

Il était important pour la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine d’avoir un deuxième adulte qui connaît la routine et les élèves de la classe, explique-t-elle, pour assurer une continuité au quotidien.

La directrice générale adjointe aux ressources humaines précise que le recrutement a lieu en partenariat avec la faculté de l’Éducation de l’Université de Saint-Boniface. La DSFMDivision scolaire franco-manitobaine recrute chaque année également des enseignants issus d’autres provinces.

Une campagne pour valoriser la profession

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) a lancé une campagne qui vise à donner envie aux jeunes de 15 à 24 ans de devenir des enseignants.

Avec le slogan Enseigner, ça me parle! , la campagne veut valoriser la profession d’enseignant dans les écoles de langue française en contexte minoritaire au Canada.

À l’aide de capsules vidéo humoristiques, la FCEFédération canadienne des enseignantes et des enseignants espère changer les perceptions sur la profession enseignante et générer un sentiment de fierté chez celles et ceux qui l’exercent.

Stéphane Bélanger, président du Syndicat des enseignants du programme francophone, note que la pandémie a aidé à valoriser le métier d'enseignant. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Le président du Syndicat des enseignantes et des enseignants du programme francophone de la Colombie-Britannique (SEPF), Stéphane Bélanger, est porte-parole de la campagne. Il rappelle que la pénurie d’enseignants francophones en situation minoritaire n'est pas un phénomène récent.

La pandémie a toutefois exacerbé ce manque dans les quelque 700 établissements scolaires à l’élémentaire et au secondaire en contexte minoritaire, soutient Stéphane Bélanger.

Il y a 26 % des nouveaux enseignants qui quittent la profession au cours des cinq premières années. Stéphane Bélanger, président du SEPF

Stéphane Bélanger note un point positif à la pandémie. Elle a aidé à valoriser le métier , dit-il.

Il espère que cette valorisation incitera des candidats à choisir une carrière en éducation et ainsi avoir une influence sur l’avenir de l’aspect social de la vie francophone en milieu minoritaire.

Pour sa part, Louise Legal-Perrin accueille favorablement la campagne Enseigner, ça me parle! .

Il faut encourager les jeunes à cette belle profession, dit-elle, et susciter leur intérêt.

L’année dernière, une initiative fédérale de 62 millions de dollars sur 4 ans a été annoncée pour attirer et retenir les enseignants en milieu minoritaire francophone partout au pays. Cette démarche fédérale, menée en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, vise à répondre aux besoins de plus en plus importants.

Selon Statistique Canada, il y a eu une augmentation de 14,3 % du nombre d’élèves inscrits dans les écoles en milieux minoritaires francophones au pays de 2006-2007 à 2016-2017, et le nombre d’élèves inscrits dans des programmes d’immersion en français a connu une croissance de 47,8 % durant cette même période.