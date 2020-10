La mort d’un planchiste au Mont Lac-Vert attribuable à sa témérité selon la coroner

Le jeune homme de 22 ans a fait une chute mortelle dans le parc à neige de la station de ski d’Hébertville. Il effectuait un saut inversé sur une structure lorsque l’accident s’est produit. L’Almatois a atterri tête première sur le sol. Le planchiste ne portait pas son casque de protection.

Maxime Côté-Girard Photo : Facebook

Dans son rapport, la coroner conclut que Maxime Côté-Girard a fait preuve d’une grande témérité. Le fait qu’il avait consommé un peu d’alcool avant de s’aventurer sur les pentes a peut-être aussi nui à ses réflexes et augmenté sa confiance en soi.

Sans connaître la vitesse exacte à laquelle M. Côté-Girard dévalait la pente lorsqu’il a amorcé le saut, le fait qu’il ait dépassé la zone d’atterrissage démontre qu’il allait trop vite. Extrait du rapport du coroner

De plus, le type de saut qu’il effectuait était interdit dans le parc à neige, comme indiqué à l’entrée de celui-ci.

Le parc à neige du Mont Lac-Vert Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

La configuration du saut n’est pas en cause puisqu’elle répond aux critères du Guide des meilleures pratiques pour l’aménagement et l’exploitation des parcs à neige au Québec et sa conformité avait été vérifiée la veille du drame.

Le jour de l’accident, la piste présentait une neige damée. La visibilité était bonne. L’état du saut n’est pas contributif au décès. Extrait du rapport du coroner

Recommandations

Me Francine Danais émet tout de même des recommandations à la station de ski du Mont Lac-Vert. Elle suggère de revoir l’entrée du parc à neige de façon à forcer les planchistes et les skieurs à ralentir ou freiner à l’approche des sauts.

Elle conseille aussi de modifier les panneaux de règlements écrits en ajoutant des pictogrammes pour rendre leur consultation plus rapide et faciliter la compréhension.

La coroner recommande également à l’Association des stations de ski du Québec de faire circuler le rapport parmi ses membres pour qu’ils augmentent leur vigilance quant au port du casque.