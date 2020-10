Des conducteurs ivres au point de contrôle du pont de la Confédération

Lundi, vers 10 h, un homme de 22 ans de Summerside a été arrêté après que les employés au point de contrôle aient soupçonné qu'il avait les capacités affaiblies. Ils ont fait appel aux agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui sont affectés aux opérations de soutien au point de contrôle.

Le suspect a été conduit au poste de Prince Est où il a fourni des échantillons d'haleine démontrant une alcoolémie supérieure à la limite permise. De plus, il était en possession d'une arme prohibée.

Son véhicule a été remorqué et mis en fourrière. Il a plus tard et remis en liberté et sa comparution en cour est prévue pour le début décembre.

En fin de semaine, un homme de 35 ans de Charlottetown avait été appréhendé au même point de contrôle. Il n'avait pas de permis de conduire valide en sa possession et il a échoué à un test d'alcoolémie, ayant fourni à la GRCGendarmerie royale du Canada des échantillons d'haleine démontrant une alcoolémie deux fois et demi supérieure à la limite permise.

Son véhicule a lui aussi été remorqué et mis en fourrière. L'homme comparaîtra en cour en novembre.