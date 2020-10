Une école à Dalhousie signale un deuxième cas de COVID-19

Le District scolaire anglophone Nord a envoyé une note de service aux familles et aux membres du personnel pour les informer, tard mardi soir.

L’école est fermée mercredi. Les élèves de la 9e à la 12e année poursuivent leur apprentissage à distance tandis que les services de santé publique effectuent une recherche des contacts.

Les élèves de la 6e à la 8e année n’étaient pas retournés à l’école depuis sa réouverture le 15 octobre. Ils devaient le faire vendredi.

Quatre écoles à Dalhousie, une à Campbellton et une Balmoral ont confirmé des cas de COVID-19 jusqu'à présent.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick n’a signalé le dépistage d’aucun nouveau cas dans la province, mardi. Elle connaissait à ce moment 95 personnes atteintes de la COVID-19, dont 54 dans la région du Restigouche.

Les régions de Moncton et de Campbellton sont en phase d'alerte orange en raison d’éclosions récentes de COVID-19, tandis que les autres sont en alerte jaune, ce qui comprend des mesures de restriction moins sévères.

La tendance des nouvelles contaminations est à la baisse dans la région de Moncton, mais non dans le Restigouche. La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russel presse les résidents du Restigouche de faire plus d’efforts pour porter un masque et respecter l’éloignement physique.

Là où la phase d’alerte orange est en vigueur, les gens doivent se limiter à une bulle formée de deux ménages qui peut comprendre les soignants professionnels ou les aidants naturels. Les voyages hors de la zone sont déconseillés à moins que ce soit pour des raisons essentielles. Les rassemblements en plein air sont limités à 10 personnes avec éloignement physique. Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics intérieurs et extérieurs.

Que faire en cas de symptômes

Les autorités scolaires recommandent aux familles, en cas d’apparition de symptômes chez leur enfant, de l’inscrire en ligne sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick (gnb.ca/coronavirus  (Nouvelle fenêtre) ) pour subir un test de dépistage, ou de communiquer avec le service Télé-Soins au 811 ou avec leur médecin.

Les symptômes à surveiller sont les suivants :

de la fièvre (dépassant 38 degrés Celsius);

une nouvelle toux ou une toux chronique qui s’aggrave;

un mal de gorge;

un écoulement nasal;

un mal de tête;

une fatigue nouvellement apparue;

de nouvelles douleurs musculaires;

la diarrhée;

la perte du goût;

la perte de l’odorat;

chez les enfants, des taches mauves sur les doigts ou les orteils;

des difficultés respiratoires.

Dans les cas plus graves, l’infection peut entraîner la mort, rappellent les autorités.